אפל קיימה אתמול את אירוע ההשקה השנתי והציגה את סדרת iPhone 17 לצד AirPods Pro 3, שעוני Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 ו־Apple Watch Ultra 3.

מרבית השדרוגים בדגמים החדשים הם המשכיים - שיפור במערך הצילום, יעילות גבוהה יותר וביצועי שבב טובים - אך אפל הציגה גם חידושים בולטים.

בגזרת המעבדים הוצג שבב A19 החדש (וגרסאות A19 Pro), הכולל ליבות NPU לעיבוד בינה מלאכותית ישירות במכשיר, לצד שיפורי ביצועים וצריכת חשמל. אפל הדגישה גם שיפור בגיימינג ובניהול אנרגיה. בנוסף, הוצג שבב הקישוריות N1, התומך ב־Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ו־Thread לבתים חכמים, שנועד לצמצם תלות בספקים חיצוניים ולשפר את האקוסיסטם של החברה.

בסדרה ארבעה דגמים:

iPhone 17 - עיצוב כמעט זהה ל־16 אך עם מסך 6.3 אינץ’ בקצב רענון משתנה ובהירות עד 3,000 ניטס. מערך צילום כפול: ראשי ואולטרה־רחב של 48 מגה־פיקסל (שדרוג מה־12MP הקודם). מצלמת הסלפי מאפשרת צילום לאורך ולרוחב.

iPhone 17 Air - דגם חדש, דק במיוחד (5.6 מ"מ, 165 גרם), עם מסך 6.5 אינץ’ ProMotion עד 120Hz. כולל מצלמה ראשית אחת בלבד (48MP), ללא אולטרה־רחבה. סוללה קטנה משמעותית (פחות מ־3,000mAh). מחיר: 999$, 200 דולר מעל הדגם הבסיסי.

iPhone 17 Pro ו־Pro Max - עשויים אלומיניום במקום טיטניום, עם מערכת קירור פנימית לפיזור חום ושמירה על ביצועים לאורך זמן. בליטת המצלמה הורחבה כדי לפנות מקום לסוללה גדולה יותר; ה־Pro Max אמור להציג חיי סוללה הטובים ביותר בסדרה. מערך הצילום כולל מצלמת סלפי משודרגת ומצלמת זום ×4 של 48MP בעיבוד AI.

כל דגמי הסדרה מגיעים עם נפח אחסון התחלתי של 256GB. המחירים: iPhone 17 - 799$, iPhone 17 Air - 999$, iPhone 17 Pro - 1,099$, ו־iPhone 17 Pro Max - 1,199$.