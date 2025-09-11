באירוע ההשקה שערכה חברת שטראוס לסדרת CowFree ביקשנו לטעום את החלב הפרווה שאולי ישנה סדרי עולם קולינרי בקרב שומרי תורה ומצוות.

שי באב"ד, מנכ"ל קבוצת שטראוס מוזג לנו כוס ו... יש להודות, הטעם הוא טעם של חלב לכל דבר, אבל האמת היא שמדובר במוצר שלא מגיע מפרה אלא מחלבון שזהה לחלבון הקיים בחלב. באב"ד מסביר את יתרונותיו של המשקה המחקה את אחד מחלבוני החלב המרכזי והוא ללא כולסטרול ולקטוז ועם תוספת סידן כשטעמו הוא אכן כמו של חלב, מה שמאפשר לשומרי מצוות לשתות מהמשקה מיד אחרי ארוחה בשרית.

מנכ"לית מחלבות שטראוס, אריאלה שיפנבאוור-וייס, מספרת על השאיפה להגיע עם הסדרה החדשה לקהלים חדשים עבור החברה, קהלים שעד כה לא היו יכולים לצרוך מוצרים מאחר והם מגיעים מן החי.

ברק ויינשטיין, מנהל הפעילות של שטראוס, רואה גם הוא בסדרה החדשה בשורה של ממש, בעיקר עבור שומרי ההפרדה בין בשר לחלב, ובאב"ד מוסיף ומבהיר כי מדובר בהיתר הלכתי לכל הדעות. "כלל הציבור הדתי יוכל גם למרוח את ה"גבינה" על הלחם, גם לשתות את החלב והקפה אחרי ארוחה בשרית. זה מוזר ולא טריוויאלי, אבל זה אפשרי".

ולא רק לשומרי מצוות טוב המוצר החדש אלא גם לטבעונים ולרגישים ללקטוז, הסוכר שבחלב, מדגישה שיפנבאוור-וייס. ויינשטיין מציין בהקשר זה גם את אותם שרוצים משקה דמוי חלב, אבל לא כזה שטעמו הוא טעם סויה או שיבולת שועל.

שיפנבאוור-וייס מוסיפה ומדגישה כי החלבון של המוצר מיוצר מפטריות ולא מן החי. מדובר, אומר ויינשטיין, בפיתוח טכנולוגי יוצא דופן. "הצליחו לחקות לחלוטין את אחד מחלבוני החלב. זה כל כך אמיתי עד שרגישים לחלב לא יכולים לצרוך את המוצר כי זה מכיל אלרגן חלב, אבל אפשר לראות שהמוצר הוא פרווה. בלתי נתפס שהמוצר הוא גם פרווה וגם טעים".

באב"ד מציין כי שטראוס היא אחת החברות הראשונות בעולם שמשיקה את הסדרה בפורמט זה, ובעתיד, זו השאיפה, כל מוצרי שטראוס, יוגורטים למיניהם וכיוצא באלה, יופיעו בפורמט זה במקום תחליפי חלב מוכרים.