יצרנית מוצרי הקוסמטיקה השוויצרית Weleda הודיעה כי פתחה בחקירה פנימית, בעקבות דו"ח של ההיסטוריונית אן סודרו, שטענה כי החברה הזמינה חומרי גלם שגדלו בגינה במחנה הריכוז דכאו, ולאחר מכן אף ביצעה ניסויים על מנת לבדוק את יעילותו של קרם להגנה מפני היפותרמיה על נרדפי הנאצים במחנות ההשמדה.

על פי הדו"ח של סודרו, רופאי אס.אס. ביצעו את הניסויים על אסירים במספר מחנות השמדה.

זו הפעם השנייה שיצרנית הקוסמטיקה Weleda מתמודדות על טענות כי ביצעה ניסויים של מוצרי הקוסמטיקה שלה על אסירים במחנות השמדה.

בשנת 2023 פרסמו ראשי החברה כי "לא נמצאו ראיות לכך שד"ר זיגמונד ראשר, רופא אס.אס., בדק את הקרם על אסירים שהוחזקו בתנאי קפיאה במשך שעות. אנו מגנים את זוועות המשטר הנאצי".

עם זאת, כעת הודו ראשי החברה כי "ייתכן כי הממצאים החדשים לא נחקרו במלואם במחקר קודם", ולכן הם הורו על פתיחת חקירה חדשה.

אתר החדשות הגרמני "דר שפיגל" טוען כי ההיסטוריונית פרסמה דו"ח שהוזמן על ידי מנהלי מוזיאון דכאו, ובו היא טוענת כי כי Weleda ביצעה ניסויים על 300 אסירים במחנה דכאו ומחנות אחרים בין אוגוסט 1942 ועד מאי 1943. מטרת הניסויים הייתה לבדוק האם הקרם נגד היפותרמיה יוכל לסייע לחיילים נאצים להתמודד עם טמפרטורות מקפיאות.