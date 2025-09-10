סיכום תקיפות צה"ל בעזה צילום: דובר צה"ל

במסגרת מבצע "מרכבות גדעון ב'", צה"ל, בהובלת פיקוד הדרום ובשיתוף פעולה עם חיל האוויר, החל בתקיפה ממוקדת על תשתיות טרור ברחבי העיר עזה. חיל האוויר ביצע שלושה גלי תקיפה רחבים על בסיס מודיעין מדויק, במהלכם הותקפו יותר מ-360 מטרות טרור באמצעות עשרות כלי טיס.

התקיפות התמקדו במבנים רבי-קומות שהוסבו לתשתיות צבאיות, בהם חמ"לי תצפית, עמדות צליפה וירי נ"ט, ומתחמי פיקוד ושליטה. ביום שישי האחרון, צה"ל החל גם לתקוף מבנים רבי קומות ששימשו כמרכזי תיאום לפעולות טרור, כשבין המטרות שתקף היו עמדות ששימשו את גדוד דרג' תופאח, שהיו חלק מתוכנית ההגנה של חמאס.

הגל הראשון של התקיפות התמקד באזור דרג' תופאח, שם הותקפו מספר תשתיות טרור, בהן עמדות תצפית וצליפה ששימשו את ארגון חמאס נגד כוחות צה"ל, וכן מתקן חקירות פנימי של הארגון. בנוסף, הותקפו פירים מבצעיים שהיו ממוקמים תחת מבנים ומחסני אמל"ח.

בהמשך, הגל השני והשלישי התמקדו במרחב דרג' תופאח ואלפרקאן. בין מטרות התקיפה היו נקודת כינוס תת-קרקעית של חמאס, ממנה יצאו המחבלים שביצעו פעולות טרור נגד כוחותינו, ומחרטה לייצור טילים ופצמ"רים.

במהלך התקיפות, צה"ל נקט בצעדים מקדימים למזעור סיכון לפגיעה באזרחים, תוך שמירה על היעד המבצעי של פגיעה במבני טרור.

בימים הקרובים, צה"ל צפוי להמשיך ולהגביר את קצב התקיפות, בהתמקדות בתשתיות טרור נוספות, במטרה לשבש את מוכנות חמאס המבצעית ולהפחית את האיומים.