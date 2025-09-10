מאות נשים השתתפו השבוע בכנס שנערך באשדוד במסגרת "בניין לדורות", יוזמה חדשה לחיזוק תחום השידוכים בציבור החרדי.

מאחורי המיזם שנוסד לפני כשנה עומדת יפה דרעי, אשתו של יו"ר ש"ס אריה דרעי, הפועלת לסייע למשפחות שמתמודדות עם עיכובים בנישואי ילדיהן.

דרעי, שפועלת בתחום זה כבר שנים רבות, הקימה את הארגון במטרה ליצור רשת מקצועית של שדכניות ברחבי הארץ. "מדובר בהצלת נפשות ממש", אמרה בכנס שנערך באולם 'נאות אסתר' באשדוד.

הכינוס צילום: באדיבות המצלם

הארגון מקים פורומים עירוניים לשדכניות, שמטרתם לאפשר שיתוף פעולה וחילופי מידע בין הפועלות בתחום. פורומים כאלה כבר הוקמו בירושלים, ביתר עילית ועפולה, ולאחרונה גם באשדוד.

"המטרה היא להעניק כלים מקצועיים לשדכניות ולמשודכים, כדי להסיר חסמים ולפתוח אפיקים חדשים", הסבירה דרעי. "אנו רוצים להביא אושר ושמחה למשפחות רבות בישראל".

בכנס נשא דברים גם הרב יואל חברוני, יו"ר "רפואה והלכה" ויועץ נישואין, שהתמחה באתגרים של שידוכים בגיל מבוגר יותר. חברוני הודיע על כוונתו לקיים סדרת הרצאות להורים ונערים לאורך השנה.