צבי סוכות בהריסות השוק בדהריה צילום: דוברות

לאחר שנים של פעילות מסחר לא חוקית, פשיעה וגניבות בכלי רכב ושימוש במתקני אמל"ח, השוק הפיראטי בדהריה שבדרום הר חברון עבר שינוי מהותי בימים האחרונים.

המנהל האזרחי הרס עשרות מבנים לא חוקיים בשוק, תוך שיתוף פעולה עם גורמים שונים, כולל ראש מועצת הר חברון, אלירם אזולאי, ותנועת רגבים. את מאמצי ההרס, שהיו ממושכים ועקביים, ניתן לראות כבר בשטח, עם פינוי עצמי של יתר המבנים על ידי הפלסטינים עצמם.

ח"כ צבי סוכות, יו"ר ועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון לענייני יו"ש, שביקר במקום היום (רביעי), שיבח את המאמצים שהובילו לשינוי המצב: "לפני מספר חודשים הוזמנתי לסיור כאן על ידי ראש מועצת הר חברון, אלירם אזולאי, ותנועת רגבים. עמדנו מול שוק פיראטי מסוכן, בו היו כ-150 מבנים לא חוקיים ששימשו כמרכז לפשיעה, גניבות רכב ואמל"ח. כעת, לאחר לחץ ממושך, שיתוף פעולה הדוק עם השר סמוטריץ' ומנהלת ההתיישבות, הפעולה הזו שינתה את המציאות. השוק הפך ממרכז פשיעה לעיי חרבות. השקט חזר לגזרה".

כפי שפורסם ביולי האחרון, במהלך דיון חירום שהתקיים בוועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון בראשות ח"כ סוכות, התחייב ראש יחידת הפיקוח במנהל האזרחי להרוס את השוק בהיקף נרחב עד סוף 2025. השוק התפשט על פני מאות דונמים והפריע לאורח החיים הסדיר של היישובים הסמוכים, כשהתנועה הכבדה שממנה יצרה עומסי תנועה חמורים והפכה את הכבישים ל"מערכת מלכודת" עבור תושבים.

ח"כ סוכות סיכם את הסיור ואמר: "הוכחנו שניתן להחזיר את שלטון החוק גם במקומות שבהם כולם הרימו ידיים. זה צריך להיות דפוס פעולה מתוך עוצמה ונחישות, עם אפס סובלנות להפקרות. האויב מבין את זה, והוא מתקפל".