נציבות שירות המדינה הודיעה על הקפאת מינויו של מהרן פרוזנפר לתפקיד הממונה על אגף התקציבים במשרד האוצר.

ועדת המינויים של הנציבות דורשת ממשרד מהאוצר להוכיח שנעשה ניסיון למנות נשים לתפקיד.

פרוזנפר, שעמד בעבר בראש אגף התקציבים במשרד הביטחון ושימש כיועץ הכספי לרמטכ"ל, נחשב לאחד מבכירי הכלכלנים במערכת הביטחון בעשורים האחרונים. הוא מונה על ידי השר בצלאל סמוטריץ' להחליף את יוגב גרדוס שיסיים את תפקידו בקרוב.

גורמים בממשלה מעריכים כי המינוי יובא לאישורה של היועצת המשפטית גלי בהרב מיארה חרף החלטת ועדת המינויים, מאחר שמדובר בוועדה ממליצה ולא מכריעה.