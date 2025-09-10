השופטים במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו קבעו הערב (רביעי) כי מתחילת נובמבר יתקיימו ארבעה דיונים בשבוע במשפט. בנוסף, ראש הממשלה יצטרך להעיד בשלושה דיונים בכל שבוע.

החלטת השופטים דחתה את בקשת עורכי דינו של נתניהו להפוך החלטה קודמת בעניין הרחבת הדיונים.

"מדובר בצוותי הגנה מנוסים, אשר יש בידם היכולת לעשות את ההתאמות הנדרשות לצורך מילוי תפקידם כהלכה. כך גם מר נתניהו, וזאת בלא שאנו ממעטים, כמלוא הנימה, מן האתגרים המונחים בפניו בכלל ובימים אלה בפרט", כתבו השופטים.

שר המשפטים יריב לוין תקף את ההחלטה. "העובדה שבעודו מנהל את המלחמה מהקשות שידעה ישראל, בימים קריטיים לבטחון המדינה, נאלץ ראש הממשלה בנימין נתניהו להקדיש חצי שבוע לניהול ההליך ההזוי, היא חרפה.

ראש הממשלה חייב לנהל את ענייני המדינה, ולא לעסוק ימים שלמים בשאלות על עניינים חסרי חשיבות מלפני שנים רבות. לכן, אני תומך בקידומה המהיר של הצעת החוק החשובה של ח"כ אריאל קלנר, שנועדה להבטיח כי יתאפשר לראש הממשלה להקדיש את הזמן הדרוש לניהול ענייני המדינה בעת מלחמה", דברי לוין.