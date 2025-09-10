נתניהו במסר מאיים לקטאר צילום: לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו שולח הערב (רביעי) איום נחרץ לקטאר ולמדינות המארחות טרוריסטים.

"היום מלאו 22 שנים לפיגועי 11 בספטמבר. על אותו יום, בו פעלו טרוריסטים מוסלמים באופן הברוטאלי ביותר על אדמת ארה"ב מאז הקמתה. יש לנו גם 11 בספטמבר משלנו. אנחנו זוכרים את ה-7 באוקטובר. ביום הזה, טרוריסטים מוסלמים ביצעו את המעשה הברוטאלי ביותר כלפי העם היהודי מאז השואה", פתח נתניהו.

"אתמול פעלנו נגד המנהיגים של מתקפת השבעה באוקטובר בקטאר, המדינה שמספקת מקלט למחבלים, מממנת את חמאס, ומעניקה להם וילות מפוארות", ציין נתניהו.

ראש הממשלה הדגיש את הצביעות של מדינות העולם כאשר הציב את הדימוי שיצרה ארה"ב, לאחר חיסול בן לאדן, כמשל לפעולה הישראלית: "המדינות בעולם מגנות את ישראל. הם צריכים להתבייש בעצמם. האם אחרי שארה"ב חיסלה את אוסאמה בן לאדן, אמרו שזו הייתה מעשה נורא נגד אפגניסטן או פקיסטן? לא, הם מחאו כפיים".

לסיום, נתניהו פנה ישירות לקטר ולמדינות המארחות טרוריסטים, ואיים: "אני אומר לקטר ולכל המדינות שמחבקות טרוריסטים - או שתעצרו אותם או שאנחנו נעצור אותם. כי אם אתם לא תעשו זאת, אנחנו נעשה זאת".

ראש ממשלת קטר השיב לנתניהו בריאיון ל-CNN, ואמר: "נתניהו מוביל את המזרח התיכון לכאוס, אנו בוחנים מחדש הכול בנוגע לתפקידנו כמתווכות - ולעתיד חמאס בקטר".