יוסי דגן עם חברי הפרלמנט האירופי צילום: דוברות

בזמן שנציבת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין מאיימת בסנקציות נגד ישראל, בדגש על שרים ומתנחלים, קיים ראש מועצת שומרון יוסי דגן מרתון פגישות בבניין הפרלמנט האירופי בשטרסבורג עם חברי פרלמנט וגייס תמיכה בריבונות.

במהלך הפגישה תקפו חברי הפרלמנט האירופי את נשיאת הנציבות על יוזמת הסנקציות החדשה נגד ישראל. חבר הפרלמנט האירופי כריסטופר סטורם אמר "אני יכול להבטיח לך, שאנו תומכים בישראל בכל העניינים, וכמובן גם במאבקך על ריבונותך בשומרון. מבחינתי זה מגוחך כשהנציבה אומרת משהו כזה. הדבר החשוב ביותר עבורנו הוא שדמוקרטיה חופשית כמו ישראל תורשה להגן על עצמה ועל ריבונותה, ואנחנו תמיד נתמוך בזה. אנחנו נמשיך לעבוד יחד עם ישראל וכל הדמוקרטיות החופשיות האחרות בעולם כדי להגן על עמנו מפני ארגוני טרור כמו חמאס."

ארקדיוס מולארצ'יק, חבר ועדת החוץ בפרלמנט האירופי, אמר לדגן לאחר פגישה עמו: "אנחנו נגד מדיניות פון דר ליין ומקרון כי היא נגד הביטחון האירופי. אנו תומכים בריבונות ישראל, במיוחד בשומרון, כי זה מאוד חשוב למען ביטחון המזרח התיכון ולמען ביטחון אירופה".

חברת הפרלמנט האירופי מריה-ג'ורג'יאנה תאודורסקו הוסיפה "המדיניות של אורסולה פון דר ליין ושל מר מקרון שגויה מפני שהם רוצים שנפתח את זרועות אירופה כדי לקבל מהגרים בלתי חוקיים, ויחד איתם, למרבה הצער, ככל הנראה טרוריסטים רבים שמגיעים ממדינות מוסלמיות רבות. ועלינו ללמוד מישראל ומניסיונה של ישראל כדי להילחם בטרור ולהגן על ילדינו. לכן איננו יכולים לתמוך במדיניותה של גברת פון דר ליין וברור שלא במדיניותו של מר מקרון".

ראש מועצת שומרון הודה לחברי הפרלמנט על תמיכתם: "אני חייב לומר לכם שזה מרגש מאוד להיפגש איתכם ואני יודע שאתם מבינים את המציאות שלנו. הבעיה שלנו היא שרוב הנציגים כאן בשטרסבורג מטעם הפרלמנט האירופי הם בורים, ואנחנו חייבים יחד לחשוף אותם למציאות בשטח לעד כמה המצב ביהודה ושומרון ובישראל קריטי למצב הביטחוני של אירופה.

אנחנו יחד, יש לנו את אותם ערכים, יש לנו אותם אויבים, ובמיוחד ביום הזה, אחרי הנאום של פון דר ליין, אנחנו יכולים לראות אנשים בורים שלא יודעים מה המציאות בשטח והם תקפו אותנו - הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. הם תקפו אותנו ואנחנו הקורבנות של ה-7 באוקטובר, ואחרי הטרור רב השנים. אחרי הנאום הזה, לשמוע אתכם ולהפגש איתכם, זה משמח את כולנו. אנחנו יודעים שאנחנו לא לבד, וביחד אנחנו ננצח בוודאות. אני בטוח שננצח", סיכם.