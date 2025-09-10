עשרים וארבע שעות לאחר התקיפה בקטאר, התקיימה פגישה מתוכננת מראש בין נציגי משפחות החטופים עילי ויעלה דוד, אחיו של אביתר דוד ושורדי השבי אוהד ורז בן עמי לבין הנשיא דונלד טראמפ, סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס, מזכיר המדינה מרקו רוביו, מזכיר ההגנה פיט הגסת' והשליח סטיב ויטקוף.

הנשיא טראמפ חזר על מחויבותו לשחרור כל החטופים ואמר כי הממשל האמריקני עובד קשה ומחויב לשחרורם והשבתם הביתה של 48 החטופים אשר עדיין מוחזקים בשבי חמאס.

הוא הדגיש כי רואה חשיבות בכינוס כל צוות ההנהגה הבכיר ביותר כדי להיפגש עם המשפחות והשורדים, ובכך להראות את מחויבות הממשל האמריקאי להחזיר את כולם.

הנוכחים בפגישה טענו בפני הנשיא כי לחץ צבאי יסכן את החטופים וכי הפתרון היחיד בר-קיימא הוא הסכם לסיום המלחמה ושחרור החטופים.