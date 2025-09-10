הרב עמרם אדרעי, מחבר ספרי הכשרות ובהם "אנציקלופדיה לכשרות המזון", "הכשרות כהלכה", "שו"ת עמא דבר" ו"מדריך לכשרות המזון", הלך היום (ד') לעולמו.

הרב שימש בעבר כאחד ממומחי הכשרות הבולטים ברבנות הראשית לישראל והיה יועצו הקרוב של הרב מרדכי אליהו זצ"ל.

הלווייתו יצאה הערב מבית העלמין "הר המנוחות - קהילת ירושלים". בני משפחתו ישבו שבעה ברחוב יהודה 1 פינת דרך חברון, שכונת בקעה בירושלים.

הרב משה כ"ץ, מרבני ארגון "כושרות", ספד לו בשיחה עם ערוץ 7: "הרה"ג עמרם אדרעי זצ"ל היה יועצו של הרב הראשי לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל בכל ענייני הכשרות. הוא היה בין הראשונים שזיהו את המהפך שעבר על תעשיית המזון, ולשם כך בנה קומה ייחודית ומקצועית של סדרת ספרים ואנציקלופדיות העוסקים בכל עולם רזי הכשרות".

עוד הוסיף הרב כ"ץ, "עד היום רבנים נותני כשרות משתמשים בספריו ובסדר המופתי שלו כדי להנגיש את עולם הכשרות לכל דורש. גם אנו ב'כושרות' נשתדל ללכת לאורו ולהמשיך לעורר את המודעות לכשרות בקרב הציבור הרחב".