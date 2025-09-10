הרמטכ"ל הרצי הלוי נפגש עם תושבי עין הבשור והודה בפניהם שצה"ל לא העריך נכונה לפני השבעה באוקטובר.

"7 באוקטובר היה כישלון גדול ונורא. אני מפקד על צה"ל ביום הזה - זו אחריות שלי. אני אלך עם זה, אסתכל על זה בעיניים. אני פה בשם הכאב, בשם האחריות. לא זלזלנו בחמאס, אבל לא חשבנו שהוא במקום של ליזום משהו. הוא הצליח להסתיר את זה מאיתנו בצורה טובה", אמר הלוי בהקלטות שהובאו בחדשות 13 כשלצידו מפקד פיקוד הדרום לשעבר ירון פינקלמן.

פינקלמן אמר כי צה"ל לא הבין באופן אמיתי את האיום מעזה. "האויב הצליח להפתיע אותנו לא רק ב-7 באוקטובר, אלא ביכולות שבנה. לא השכלנו להבין את זה מודיעינית ולא השכלנו להבין את זה בתפיסות שלנו".

הלוי נשאל לגבי המצב הביטחוני כיום בעוטף עזה והשיב "הרבה מאוד אני נשאל פה באזור אם יהיה בטוח לחיות פה - ואני אומר לכם שכן. אנחנו מחויבים מהיום הנורא הזה ללמוד ולתקן".