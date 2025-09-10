רבני הציונות הדתית בקריאה: לתמוך בארגון חוננו צילום: באדיבות חוננו

רבנים מהציונות הדתית מסבירים בסרטון חדש על חשיבותו של ארגון 'חוננו' וקוראים לציבור לתמוך בפעילות הארגון.

הרב אליקים לבנון, רב השומרון, הסביר כי "ארגון חוננו עוסק מזה 20 שנה בהצלת נפשות ממש". הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן, אמר "כמעט אין מישהו מאיתנו שלא מכיר אנשים שהסתייעו (בחוננו) בפעמים רבות מאוד בצדק, שגורם כאב נוראי".

גם הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת, מתאר את חשיבות פעילות הארגון במציאות הישראלית."הייתי שמח להגיד 'תסגרו את חוננו', אבל היום אחנו נמצאים במציאות וצריכים להסתכל בעיניים פקוחות". הרב דב ליאור, רב קרית ארבע לשעבר, אמר כי פעילות חוננו תורמת לביטחון "אין ספק שזה תורם לביטחון עם ישראל, אם המחבלים ידעו שהם נענשים ומידת הדין תתפוס אותם".

הרב דוד דודקביץ', רב הישוב יצהר, סיפר על העבודה המסורה של אנשי הארגון. "במסירות נפש הארגון ואנשיו מסייעים לכל יהודי במצוקה, אם הוא נקלע למאסר לא מוצדק או לכל התמודדות מהסוג הזה, במסירות ובהצלחה רבה מאוד".

בסוף הסרטון מופיע הרב חיים דרוקמן זצ"ל, כשהוא יושב ליד מנכ"ל חוננו שמואל (זנגי) מידד, וקורא לציבור לתמוך לחוננו. "אני קורא לאנשים לתרום לחוננו ביד ברוכה, בעין טובה ובאמת מכל הלב. כי זה צורך כלל ישראלי בתקופה שלנו".

