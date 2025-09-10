בלב העיר רחובות הוקם לאחרונה כולל אברכים חדש בשם 'מאורות הראי"ה', ביוזמתו של איש החינוך הרב עמי דנינו, לשעבר ראש ישיבת אורות יעקב. הכולל פועל ברוח הציונות הדתית, ומשמש מוקד תורני פעיל הפתוח לקהל הרחב.

הכולל הוקם לזכרם של מיכאל בן חמו ורונאל בן משה, תושבי העיר, אשר נפלו בקרבות במלחמה. בהנהלת הכולל מציינים כי לימוד התורה במקום מוקדש לעילוי נשמתם של השניים, שנפלו על קדושת העם והארץ.

לדברי הרב דנינו, "לאור תורתו המאירה והמרוממת של מרן הראי"ה קוק זצ"ל, בית המדרש יהווה כולל אברכים יראי שמיים הלומדים גמרא והלכה בעיון, ולומדים בהיקף את ספרי הרב זצ"ל, ובית מדרש חי ופועם הפתוח לכלל הציבור".

עידו מימון, אברך בכולל, הוסיף: "זכינו להקים את כולל מאורות הראיה בראשות מורנו ורבנו הרב עמי דנינו כאן בעיר רחובות, בכולל זוכים ללמוד מתוך עמקות והיקף, מתוך הלימוד לצאת לעולם המעשה ברחובות בפרט ובארץ בכלל".