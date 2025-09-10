בישיבת ההסדר ירוחם שיתפו קליפ מיוחד מתפילות יום הכיפורים, ובו שלושה שירים המלווים את מסע התפילה. מדובר ב"ואבית תהילה", "אב הרחמים" ו"פתח שערי שמיים", שנשזרו יחד ליצירה אחת.

בפיוט "אשר אומץ תהילתך", שנשמע בחלקו הראשון, מתוארת גדולת המלאכים לעומת פגיעות האדם, אך ההדגשה היא כי הקדוש ברוך הוא מתאווה דווקא לתפילת בשר ודם. "ואבית תהילה מבשר ודם" מושר בלחן "וניקיתי דמם לא ניקיתי", שנוצר בישיבת הר עציון לזכר נופלי מלחמת יום הכיפורים, והגיע גם לישיבת ירוחם.

בהמשך משולב "אב הרחמים", אותו שרים בני הישיבה בהוצאת ספר תורה בראש השנה ויום הכיפורים. השיר מבטא תפילה משותפת כאיש אחד בלב אחד לעורר רחמי שמיים על עם ישראל. הקליפ נחתם בתחושת התחזקות עם זעקת "פתח שערי שמיים לתפילתנו" מתפילת נעילה.

בישיבה הסבירו כי החיבור בין הפיוטים מבטא את דרכם של הלומדים והקהילה בשנים האחרונות - געגוע לקורבנות היקרים שהקריב עם ישראל, בקשת רחמים משמים ואמונה גדולה בפתיחת שערי שמיים לתפילות. הקליפ מוקדש לזכר נופלי הישיבה במלחמת חרבות ברזל.