אירוע חריג הערב (רביעי) באולפן תוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14: מספר מפגינות נגד המלחמה מארגון "עומדים ביחד" פרצו לאולפן במהלך השידור וקראו לעצור את המלחמה.

"העם דורש הפסיקו את האש", קראו המפגינות ששהו באולפן מספר דקות עד שהוצאו ממנו. במהלך כל האירוע התייחס פאנל התוכנית בחיוך לפריצה לאולפן. "הו, מזמן לא היה לנו משהו כזה", אמרו החברים.

המגיב ינון מגל קם לעבר המפגינות ואמר להן: "מתי נגיד די? אני אומר לכן די. עשיתן את ההצגה שלכם".

חבר הפאנל איתמר פליישמן הגיב: "מה שראיתם כאן הוא תצוגה של נרקסיזם. הן חושבות שהן יכולות לבוא למקום שבו מתקיים דיון תרבותי, לחטוף ולנצל את זמן המסך שלו - הנחמה היא שהן באו לכאן - כי הן יודעות בדיוק באיזה ערוץ העם מסתכל".