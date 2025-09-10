בעקבות תקיפת ישראל את בכירי חמאס על אדמת קטאר, התייחס הרב עודד ולנסקי, מרבני ישיבת הר המור, למהלך ואמר, "אני לא יודע מה התוצאה, מקווה שהטובה ביותר".

"אך זה שקמה גבורה, וראש ממשלת ישראל וכל כוחות הביטחון, קמו להסיר את הלוט, להרים את המסך מעל השטן הזה, האוייב הנורא, שהוא מחולל את כל היסורים שלנו בתקופה האחרונה".

לדבריו, קטאר היא שורש התמיכה בטרור, "קטאר זה בסה"כ שלוש מאות אלף שודדי ים. עם עוד שניים וחצי עבדים חוטבי עצים ושואבי מים ששודד הים הגדול משלם לכולם. האמיר של קטאר זה שודד, פושע שאין כדוגמתו. והוא יושב על בארות נפט כאלה שאפילו ערב הסעודית לא יושבים עליהם. והוא מהלך אימים על כל העולם".

הרב תקף בחריפות את ההשפעה של קטאר בזירה הבינלאומית, "הוא קנה את ארה"ב בטריליונים ואת כל מרכזי הכח והספורט בעולם. הם שלו. כל האקדמיות בארצות הברית שלו. ונשיא ארצות הברית מסכן, הוא בבעיה גדולה. כי השודד ים הזה הוא בעל הבית. הוא הקים מערכת אימתנית שקוראים לה אלג'זירה והיא שולטת על כל ערביי העולם. הוא לא יכול להרוג אותו".

עם זאת, ציין, "כולם מפחדים ממנו פחד מוות, חוץ ממדינת ישראל. הודענו לו: אתה חי על זמן שאול. הבנת? והוא לא העיז להגיב עם טיל אחד. יש לו את כל המטוסים הכי משוכללים של ארצות הברית, אך ממשלת ישראל אמרה לו - עד כאן".

בהתייחסות להחלטת הדרג המדיני, אמר הרב, "עשית לנו את שמחת תורה תשפ"ד, והגיע יומך. ולא משנה מה התוצאות - רועדות אמות הסיפים של כל העולם. אני לא יודע להעריך את הדברים. אבל מי שלא רואה את הקב"ה בקץ המגולה, צריך לנקות את המשקפיים שלו. לפני ראש השנה, תראה את האור. מי שלא רואה, יש לו הרבה כתמים על המשקפים.

הרבה דברים מוזרים בעולמנו, מוזרים מאוד. אי אפשר לתאר אותם. שלשום בבוקר, כוח הרשע הזה תקף את הקדושים והטהורים ברמות. ראיתי את הסרטון של ראש הממשלה, ולא ראיתי אותו אף פעם בפנים כאלה. הוא ישר עזב הכל והלך למקום הפיגוע, אני לא זוכר אירוע כזה. והוא אומר - ראיתי את הזוועה הזו, והחלטתי - עד כאן.

זו פעולה שהכינו הרבה זמן, אבל הקב"ה סידר שהתנאים יתבשלו למחר הפיגוע. לגבורה הזו עוד לא הגענו. לתקוף את נותנת החסות של אמריקה. מי שמחזיקים את כל החומרנות של אמריקה. הוא ראה את הדם של הצדיקים האלה ואמר - עד כאן. אין מקיפין על חילול ד'. הרם קרן משיחך", סיכם הרב.