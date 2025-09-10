פעיל הימין הפרו-ישראלי צ'רלי קירק נפצע הערב (רביעי) באורח קשה מאוד לאחר שנורה באירוע שבו השתתף באוניברסיטה במדינת יוטה שבארה"ב.

בסרטונים שבהם תועד הירי הוא נראה נפגע בצווארו. דובר המשטרה המקומית אישר שקירק נורה בצווארו במהלך האירוע ושהיורה נתפס.

בפוסטים שמופצים ברשתות החברתיות, ניתן לראות את קירק נפגע בזמן נאומו. לאחר שנשמעים קולות הירי נראים בקמפוס בורחים לכל עבר.

קשה לצפייה: תיעוד הירי בצ'ארלי קירק

הבולשת הפדרלית FBI מסרה כי היא עוקבת מקרוב אחר האירוע וחוקרת אותו. קאש פאטל, ראש ה-FBI כתב בחשבון ה-X שלו: "סוכנים יהיו בזירה מהר ככל האפשר ונפעל לחקור לעומק מה קרה בה".

הנשיא דונלד טראמפ צייץ ברשת TRUTH שבבעלותו: "עלינו להתפלל לשלומו לאחר שנורה. בחור נהדר מכף רגל ועד ראש. שאלוהים יברך אותו". שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' שלח תפילה עבור קירק: "הוא נוצרי, אמריקני ובן אדם יוצא דופן". סגן הנשיא ג'יי.די ואנס פרסם מסר דומה.

גם במערכת הפוליטית בישראל הגיבו לאירוע החריג. ראש הממשלה בנימין נתניהו צייץ באנגלית: "אנו מתפללים עבור צ'ארלי קירק". יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה כתב: "תושבי ישראל מתפללים בעבור צ'ארלי קירק. מגן העולם החופשי".

צ'רלי קירק (31) נחשב לפעיל פוליטי מהצד הימני של המפה הפוליטית. בהופעותיו הרבות הוא הגן על מדיניות ישראל ואף התעמת עם תומכי חמאס. הוא בעל מיליוני עוקבים וממקימי קמפיין MAGA וארגון Turning point.