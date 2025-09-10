ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף היום (רביעי) בטקס הנחת אבן פינה לטיילת לכבוד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בעיר בת ים. את האירוע הובילו גם שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי, ראש עיריית בת ים צביקה ברוט וחברי מועצת העיר.

במהלך נאומו, ציין ראש הממשלה את התמיכה הנרחבת והבלתי מסויגת של טראמפ לישראל, וחשף שיחה ביניהם שבה טראמפ הציע להמיר את האזור בדרום עזה לאזור של שלום ושגשוג, במקום טרור: "הוא אמר שזה צריך להפוך למקום של שלום, שגשוג וחיים טובים, ולא טרור. הוא צודק".

נתניהו אמר כי החליט לקרוא לטיילת בבת ים על שמו של טראמפ, המהווה כבוד לחברו הטוב ביותר של ישראל בבית הלבן. "אנחנו מכבדים את החבר הטוב ביותר של ישראל אי פעם בבית הלבן", ציין.

ראש עיריית בת ים, צביקה ברוט, הוסיף כי טראמפ תמיד עמד לצד ישראל ובפרט בזמן כהונתו, תוך תמיכה במאבק נגד איראן וחמאס. "הנשיא טראמפ הראה לאורך שנות כהונתו עמידה איתנה לצד ישראל פעם אחר פעם, בפרט בחודשים האחרונים בהתגייסותו של איראן והחמאס, ולמען שחרור חטופינו. הנשיא בחר להיות בצד הנכון של ההיסטוריה, ואנחנו מוקירים לו תודה על כך".