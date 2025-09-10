העיתון "אל-ערבי אל-ג'דיד" מדווח, כי כוחות הביטחון הפלסטיניים עצרו ברמאללה את איש העסקים הפלסטיני סמיר חלילה, ששמו הוזכר לאחרונה כמועמד לתפקיד "מושל רצועת עזה" במסגרת ההסדר של "היום שאחרי" המלחמה ברצועת עזה.

בראיון ל"סקיי ניוז" לפני כחודש אישר חלילה כי הסכים לכהן כמושל רצועת עזה, אך הדגיש כי הסכמתו מותנית באישור הרשות הפלסטינית והמדינות התורמות. לדבריו, בחירתו כמועמד התבססה על היותו עצמאי ועל ניסיונו המנהלי בתפקידים בכירים ברשות הפלסטינית.

חלילה ציין כי התקיימו התייעצויות מעמיקות בנושא עם יו"ר הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, ראש הממשלה, מוחמד מוסטפא, וגורמים נוספים ברשות.

בתגובה, האשים נציג מוסד הנשיאות את חלילה בהתנהגות מבישה ובחריגה מהעמדה הרשמית של אש"ף והרשות הפלסטינית, המתנגדת להפרדה בין הגדה המערבית לרצועת עזה.

"הנשיאות הפלסטינית מגנה את דבריו של סמיר חלילה ודורשת ממנו לחדול מפרסום דברי שקר ומניסיון להסתיר את עמדתו המבישה", נאמר בהודעה הרשמית.

עוד נכתב כי רצועת עזה היא חלק בלתי נפרד מהמדינה הפלסטינית, וניהולה הוא באחריות הרשות הפלסטינית והממשלה הפלסטינית בלבד.