הצגת התחקיר המבצעי על הקרב בקיבוץ מגן ובמרחבו הושלמה, וממצאיו הוצגו לחברי קהילת מגן ולמשפחות השכולות. התחקיר סוכם על ידי מפקד פיקוד הדרום לשעבר, אלוף ירון פינקלמן.

צוות התחקור קבע כי צה"ל נכשל בהגנה על קיבוץ מגן. לחימתם של חברי כיתת הכוננות, הרבש"ץ וסגנו, יחד עם תושבי הקיבוץ שהצטרפו, הדפה את המחבלים, הביאה לנסיגתם לרצועת עזה ומנעה הרג ונזק כבד. פעולות החילוץ, טיפול ופינוי הפצועים על ידי תושבים וחברי כיתת הכוננות ראויות לשבח.

בהתקפה האכזרית על קיבוץ מגן נרצחו שני תושבי הקיבוץ שהיו חברי כיתת הכוננות, ונפצעו הרבש"ץ וחבר כיתת כוננות נוסף.

מממצאי התחקיר עולה כי ההתקפה על קיבוץ מגן וסביבתו התבצעה בשלושה גלים. בגל הראשון השתתפו בין 20 ל-30 מחבלים, בגל השני בין 30 ל-40 מחבלים, ובגל השלישי כ-20 מחבלים, אשר מטרתם הייתה לרצוח ולחטוף ככל הניתן. הקרב בקיבוץ נוהל והוכרע על ידי חברי כיתת הכוננות ותושבים שהצטרפו ללחימה, שפעלו בנחישות ובאומץ לב תוך חירוף נפשם. בקרב בקיבוץ מגן חוסלו כ-10 מחבלים ונפצעו מחבלים נוספים.

התחקיר בוצע בראשות אלוף-משנה (מיל') זיו בית אור וחברי צוות תחקור נוספים. התחקיר ארך כשלושה חודשים וכלל ראיונות ושיחות עם חברי כיתת הכוננות, תושבי הקיבוץ וכוחות הביטחון שנלחמו בקיבוץ ובמרחבו. במסגרת התהליך, צוות התחקור ריכז שחזורים, תצפיות, קטעי וידאו ממצלמות אבטחה, הודעות ברשתות חברתיות, תוצרי חקירות וכן חומרים מודיעיניים מגוונים.

התחקיר הוא תחקיר מבצעי צבאי המתמקד בהשתלשלות האירועים, ניהול הקרב והתנהלות הכוחות הצבאיים. הקרב בקיבוץ מגן ובמרחבו הוא מוקד אחד מתוך עשרות מוקדי לחימה במתקפת הפתע בשבעה באוקטובר. חדירתם של אלפי מחבלים לעשרות מוקדים במקביל היא הגורם המרכזי שהקשה על כוחות הביטחון להגיע למוקדי הלחימה.

ערב מתקפת הפתע פעל בגזרה גדוד 51, עליו הייתה האחריות להגנת הקיבוץ. לוחמי הגדוד נלחמו בגבורה ובאומץ לב ואיבדו מפקדים וחיילים רבים. הפגיעה בפיקוד ובשליטה הגדודיים, לצד ריבוי הקרבות במרחב, פגעה ביכולתם למלא את משימתם ולהגן על הקיבוץ.

בשעה 05:30 הגדוד נפרס בגזרה במסגרת 'כוננות עם שחר', שבוצעה על פי הפקודות ובהתאם להערכת המצב שהייתה ידועה באותה עת.

בשעה 06:29 ארגון הטרור חמאס פתח במכת אש כוללת מרצועת עזה לעבר יישובי הנגב המערבי, ובהם גם קיבוץ מגן והמחנות הצבאיים במרחב. בחסות ירי התמ"ס, המחבלים חדרו לשטח מדינת ישראל על גבי מצנחי רחיפה, כלי רכב ובאופן רגלי. תוך דקות ספורות, הגזרה ובה לוחמי הגדוד הגזרתי, היו תחת מתקפה מאורגנת היטב בה הגדוד היה מצוי בנחיתות מספרית משמעותית.

מפה המציגה את האירועים במהלך הקרב בקיבוץ מגן

ציר הזמנים והמוקדים כפי שגובש ונבחן על ידי צוות התחקיר:

1. שלב א': התקפת המחבלים על הקיבוץ ולחימת הרבש"ץ וכיתת הכוננות (משעה 06:29 עד השעה 09:00)

בשעה 06:29, עם התרעות "צבע אדום" בעקבות ירי תמ"ס מרצועת עזה, הרבש"ץ וחברי כיתת הכוננות עלו לתצפית בגבעת (קבר) השיח' - הנקודה הגבוהה ביותר בנגב המערבי ששולטת היטב על השטח השוכן ממערב לקיבוץ ועד רצועת עזה. זמן קצר לאחר מכן, קצין ביטחון המועצה דיווח לרבש"ץ על חדירת מחבלים לאזור המפעלים מצפון לקיבוץ, ועל רציחת השומר במקום. עקב כך הרבש"ץ החליט לצאת מהקיבוץ במטרה לרדוף אחרי המחבלים.

בשעה 07:03, לאחר שיחת טלפון עם הרבש"ץ, סגן הרבש"ץ הקפיץ את כיתת הכוננות של הקיבוץ דרך קבוצת הווטסאפ.

בשעה 07:30 יצאו חברי כיתת הכוננות נוספים לתגבור בשטח.

החל משעה זו ועד השעה 07:48 חדרו לתוך הקיבוץ כ-20 עד 30 מחבלים על גבי טנדרים ואופנועים, תוך שביצעו ירי לכיוון גבעת קבר השיח'. המחבלים נכנסו דרך פרצות בגדר שביצעו באמצעות פיצוץ שני מטענים. רבים מהמחבלים הסתתרו במחסות של תלוליות עפר הפזורות קרוב לנקודת הפריצה, ממערב לגבעת השיח', ומספר מחבלים נשארו מחוץ לגדר הקיבוץ אך ירו לתוכו.

לאחר חדירת המחבלים, הרבש"ץ חזר למרחב הקיבוץ, עלה לגבעת קבר השיח' והחל לנסוע לכיוון המחבלים שזיהה. תוך כדי הנסיעה, הרבש"ץ ספג אש כבדה מהמחבלים ונפצע ברגלו ונעצר במפלס התחתון של גבעת השיח'.

שני חברי כיתת הכוננות, שהבחינו בפגיעת הרבש"ץ, הגיעו אליו וחבשו את רגלו תוך ניסיון לחלץ אותו מאזור הירי. אולם, באותה העת, שיגרו המחבלים רקטת אר-פי-ג'י לעברם שפגעה ברכב הרבש"ץ. שני חברי כיתת הכוננות חילצו את עצמם לאזור מוגן, ללא הרבש"ץ.

לאחר מכן, חבר נוסף מכיתת הכוננות הגיע בניסיון לחלץ את הרבש"ץ. במהלך החילוץ, נפתח לעברו ירי מנשק קל ורקטת אר-פי-ג'י נוספת. תחת אש, הצליח לחלץ את עצמו ולהגיע לאזור מוגן.

כעשר דקות מאוחר יותר, אבי פליישר - חבר בכיתת הכוננות, הגיע למקום המסתור של הרבש"ץ במטרה לחלץ אותו, אך נפצע מירי המחבלים ונותר במפלס התחתון של הגבעה.

בשלב זה נורתה רקטת אר-פי-ג'י לעבר חברי כיתת הכוננות שפעלו באזור המחסנים. אחד החברים נפצע ופינה את עצמו למרפסת של אחד הבתים הסמוכים. במקביל, הלחימה נמשכה במפלס התחתון של גבעת השיח'. מספר חברים מכיתת הכוננות ביצעו איגוף לעבר המחבלים מאחור וחיסלו אחד מהם. בעקבות זאת, המחבלים החלו לנוע לכיוון אזור החממות שבקיבוץ.

בשלב זה, שלושה מחברי כיתת הכוננות פינו את הרבש"ץ הפצוע לעבר אזור החממות.

2. שלב ב': גל התקפה שני של מחבלים ופינוי הפצועים תוך המשך לחימה (משעה 09:00 עד השעה 10:20)

בשעה 09:00, כ-20 עד 30 מחבלים, על גבי כ-15 עד 20 אופנועים, נעו בכיוון מערב בציר חלופי ועקפו את הקיבוץ מצפון ודרום ללא כניסה לשטח הקיבוץ. המחבלים שהגיעו מדרום עצרו לזמן קצר מחוץ לקיבוץ וירו באופן מזדמן לעבר כלי רכב החונים בתוך הקיבוץ, ללא פגיעה בנפש.

בשעה 09:30 לערך, שני רופאים תושבי הקיבוץ הגיעו לטפל בפצועים במפלס התחתון, במרחב הלחימה. באותה שעה פונה פצוע אחד לשער הדרומי של הקיבוץ, ובשעה 09:50 לערך פונו הרבש"ץ, אבי פליישר וחבר כיתת כוננות נוסף לשער זה, ברכב שנסע בידי תושב הקיבוץ. כשהגיעו לשער הדרומי הם אספו גם את הפצוע שפונה קודם לכן, והמשיכו לכיוון קיבוץ רביבים.

בשעה 10:25 לערך, רכב הפינוי הגיע לקיבוץ רביבים. שם העלו את הרבש"ץ וחבר כיתת הכוננות שפונה עימו למסוק כדי לפנות אותם לטיפול רפואי. חבר כיתת הכוננות, אבי פליישר ז"ל, נפטר מפצעיו במסוק. תושב קיבוץ נוסף, חבר כיתת הכוננות אופיר מרדכי ירון ז"ל נרצח במהלך היום בעודו היה בדרכו לסייע בהגנה על הקיבוץ.

למשך כל זמן הפינוי, חברי כיתת הכוננות המשיכו בירי מדוד לעבר המחבלים שמחוץ לגדר הקיבוץ, כדי למנוע את כניסתם לקיבוץ.

3. שלב ג': נסיגת המחבלים והגעת כוחות צה"ל למרחב הקיבוץ (משעה 10:20 עד השעה 19:00)

בשעה 10:20 לערך, מספר טנדרים ואופנועים הגיעו מכיוון קיבוץ ניר עוז למרחב מגן, אך המחבלים לא חדרו לקיבוץ אלא עקפו אותו מדרום ומצפון. בשעה 10:38, לאחר שמפקדי כוחות חמאס הבינו כי הפריצה לקיבוץ מגן נבלמה וכי לא יוכלו לחטוף, ניתנה פקודת נסיגה מהמפקדה בעזה למחבלים במרחב. חלק מהמחבלים נסוגו דרך פרצת הגדר בקיבוץ, בעודם נושאים את הפצועים וההרוגים מכוחותיהם, למעט שתי גופות מחבלים שנותרו בשטח הקיבוץ.

קרב הנסיגה נמשך עד לשעה 12:00 תוך נסיגה רכובה לעבר רצועת עזה. במרחב הקיבוץ נותר טנדר אחד לצד אמצעי לחימה של המחבלים. משעה זו לא התרחשו היתקלויות עם מחבלים בתוך הקיבוץ ובמרחבו, למעט יריות מעטות ומקריות מחוץ לו.

החל משעה 13:30 החלו להגיע כוחות צה"ל לקיבוץ ולמרחב שמחוץ לו, בהם כוחות מבית הספר לקומנדו, כוחות מילואים מיחידת 'מגלן' ובהמשך גם כוחות מגדוד המילואים 'תבור' של החטיבה הדרומית.

הכוחות החלו בסריקות, שנמשכו עד השעה 19:00 במטרה לוודא כי הוא מטוהר ממחבלים ואמצעי לחימה בקיבוץ ובמרחב. בנוסף, הכוחות פעלו להכנת התושבים לפינוי, שבוצע ביום למחרת.

נתוני הקרב בקיבוץ מגן

עיקרי המסקנות והלקחים שעלו מהתחקיר:

1. צה"ל נכשל במשימתו להגן על קיבוץ מגן.

2. מתחילת הלחימה ועד לשעה 12:00 לערך, השתתפו בלחימה בקיבוץ ובמרחבו תושבי הקיבוץ וחברי כיתת הכוננות בלבד, שהגנו על עצמם. חברי כיתת הכוננות המשיכו להגן על הקיבוץ גם לאחר הגעת כוחות צה"ל שסייעו בסריקות וטיהור.

3. צה"ל התקשה לגבש תמונת מצב ברורה ובהירה של המתרחש בגזרת הקיבוץ במשך זמן רב. תמונת מצב ראשונה גובשה רק בשעות אחר הצוהריים ב-7 באוקטובר.

4. חברי כיתת הכוננות והתושבים שהצטרפו ללחימה, בפיקוד הרבש"ץ וסגנו, לחמו בגבורה וביעילות, הדפו את המחבלים מחוץ לקיבוץ והביאו לנסיגתם לרצועת עזה. תפקודם ולחימתם מנעו הרג ונזק רב וראויים לציון.

5. מספר תושבי הקיבוץ התנדבו והצטרפו ללחימה לצד לוחמי כיתת הכוננות, ולחמו בגבורה עד להדיפת המחבלים מחוץ לשטח הקיבוץ. פעולותיהם ראויים לציון.

6. תושבי הקיבוץ וחבר כיתת הכוננות עם ידע וניסיון בטיפול רפואי נחלצו לסייע בטיפול בפצועים: חילצו אותם תחת אש, טיפלו בהם ופינו אותם לטיפול רפואי מסודר מחוץ לקיבוץ. פעולות אלו ראויות לציון.

7. הרבש"ץ קידם במשך שנים את מערך החירום של הקיבוץ, הגדיל את תקני כיתת הכוננות, הצטייד בציוד ונשק, הקים מערך עמדות היקפיות להגנת היישוב ואימן את כיתת הכוננות. בזכות הכנות אלו, היו חברי הכיתת מוכנים וערוכים להגנת הקיבוץ.

8. ראש צוות החירום היישובי פעל מתוך הממ"ד מביתו, עדכן את התושבים בתוצאות הקרב וניהל את הקשר עם גורמי החוץ. בנוסף, לצד כוחות נוספים והמועצה, הוא ניהל את תהליך הפינוי של תושבי הקיבוץ לים המלח.

9. ריבוי מוקדי הלחימה, הפגיעה בפיקוד ובשליטה הגדודית, החטיבתית והאוגדתית, לצד ריבוי האירועים, הקשו על גיבוש תמונת המצב. בשעות הראשונות הלחימה התאפיינה בחוסר תיאום וקשיי פיקוד ושליטה בין הכוחות והיחידות במרחב ומחוצה לו.