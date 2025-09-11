ילדה כבת שמונה נהרגה הבוקר (חמישי) לאחר שנפלה מהקומה התשיעית בבניין בו התגוררה בשדרות.

המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע הקשה.

מהמשטרה נמסר "שוטרי תחנת שדרות בודקים נסיבות אירוע טראגי בעקבות דיווח על ילדה שנפלה מחלון ביתה בקומה התשיעית בעיר, גורמי רפואה נאלצו לקבוע את מותה במקום".

פראמדיק מד"א גאורגי גוליאק, סיפר "קיבלנו קריאה על ילדה שנפלה מגובה רק בבניין מגורים. הגענו למקום במהירות וראינו את הילדה שוכבת על המדרכה כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית. התחלנו בביצוע פעולות החייאה ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה אנוש".

עיריית שדרות פרסמה הודעה בה נכתב "משתתפים בצערה הכבד של משפחת הילדה שנפלה הבוקר אל מותה מבניין מגוריה בעיר. עם הדיווח הראשוני על המקרה, הגיעו למקום במיידי צוותי אגף שירותים חברתיים, בראשותו של מנהל האגף, עידו ז'ולטי, והם מלווים בשעות קשות אלו את המשפחה. העירייה תמשיך ללוות את המשפחה בכל הנדרש גם בימים הקרובים. אגף החינוך ובית הספר בו לומדת הילדה עודכנו על המקרה ונערכים לתת את המענה המתאים לצוות בית הספר ולתלמידים והתלמידות".