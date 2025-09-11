לא נשכח את העוול שעשו לאנשי ימין בהאשמה קולקטיבית ברצח יצחק רבין. לא נעשה אותו דבר בדיוק לאנשי שמאל ברצח צ'ארלי קירק.

אלו שחלקו עליו נמרצות לא אחראים למותו. אלו שהתווכחו איתו בנחרצות לא אחראים למותו. אלו שחשבו שדעותיו מסוכנות ואנטי דמוקרטיות לא אחראים למותו.

היורה השפל, הוא האחראי למותו. הרואים אויב בכל מי שחושב אחרת מהם, הם האחראים למותו. המסיתים ישירות לרצח, אחראים למותו. כן. בדיוק כשם שאף אחד לא אחראי למותו של רבין- רק הרוצח יגאל עמיר.

מותר אז ועדיין לחלוק על 'דרך השלום' שהוא הוביל. מותר אז ועדיין לחשוב שהסכמי אוסלו הובילו להריגת הבן שלי ורבים אחרים. מותר לחלוק, לבקר, להתווכח, לחשוב שדעה מסוכנת. אבל, אסור להסית לרצח. אסור להרים נשק. אסור להשתיק בכוח.

מה ששנאנו שעשו לנו המתנחלים, גם בשעה זו, לא נעשה לאחרים.

נוח על משכבך בשלום, חסיד אומות עולם יקר צ'ארלי קירק, תחסר לנו מאד. עם ישראל מצדיע לך.