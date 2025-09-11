כשנתיים לאחר נפילתו של עמיחי וייצן הי"ד, חבר כיתת הכוננות של קיבוץ כרם שלום שנהרג במתקפת חמאס בשבעה באוקטובר, הצטרפו משפחתו וחבריו למיזם הנצחה ייחודי המשלב ציונות, חקלאות וזיכרון.

במסגרת המיזם, הנקרא "עגלות הגבורה", תוענק לחווה חקלאית ביהודה ושומרון עגלה נגררת המכילה ציוד בנייה, ציוד חקלאי ואמצעים נוספים בשווי של עשרות אלפי שקלים. העגלה תישא את תמונתו של עמיחי הי"ד לצד ציטוטים שכתב בחייו.

"עמיחי היה מאוד מאוד מחובר לכל העניין של עבודת אדמה. הוא היה מחנך בישיבת חלוצי דרור, ישיבה שבעצם חיברה בין לימוד תורה וחקלאות, והחלום שלו היה לטעת כרם באזור של כרם שלום, להתחבר לאדמה. לאחר שנפל בקרב הגבורה בכרם שלום הקיבוץ נטע שם כרם לזכרו", שיתף אחיו, אלישיב וייצן.

לדבריו, "עמיחי היה מחנך בחלוצי דרור, ואחד מתלמידיו היה דוד ליבי הי"ד שנפל גם הוא במלחמה. עמיחי ודוד נקשרו בקשר מיוחד, ואחד מהדברים שהיו משותפים לשניהם זה החיבור לארץ ורצון להקמת עוד ועוד נקודות התיישבות שהפרויקט הזה יסייע להן".

העגלה שתוקדש לזכרו של עמיחי היא חלק מפרויקט רחב שמטרתו גיוס 40 עגלות ציוד עבור חוות חקלאיות הפועלות בנגב, בגליל וביהודה ושומרון - לזכרם של 40 לוחמים שנפלו במהלך מלחמת חרבות ברזל.

"אנחנו קבוצה של לוחמים ביחידות מיוחדות ומתחילת המלחמה כל אחד מאתנו מכיר לצערי לא מעט חברים שנפלו וחשבנו איך יהיה הכי נכון להנציח אותם", סיפר יונתן בן שושן, מיוזמי המיזם, "החלטנו ללכת על הפרויקט הזה שיאפשר לחוות החקלאיות לצמוח ולהתרחב מתוך אמונה שאין הנצחה ראויה יותר מהחיבור לאדמה עבורה הם נפלו".

