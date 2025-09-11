מפא"ת במשרד הביטחון, לשכת המדען הראשי במשרד לביטחון לאומי ושירות בתי הסוהר סיימו סדרת ניסויים מוצלחת ברובוטים חדשניים רוכבי מסילה המיועדים לאבטחת גבולות, מתקנים ביטחוניים ובתי סוהר.

הניסויים, שנעשו כחלק מהלקחים שנלמדו במלחמת "חרבות הברזל", כללו תרחישים המדמים איומים קיימים ועתידיים על הגבולות והמתקנים הביטחוניים של ישראל, תוך מיקוד ביכולת לזהות אנשים וכלי רכב ממרחק, לבצע מעקב אוטומטי, ולשלב אמצעי תראה מתקדמים.

הרובוטים מקבלים אנרגיה בטעינה אינדוקטיבית מהמסילה, מה שמאפשר להם לפעול 24 שעות ביממה ללא הפסקה, ומיועדים להשתלב בהגנה על מתקנים ביטחוניים, בסיסים ובתי סוהר.

תא"ל יהודה אלמקייס, ראש יחידת המו"פ במפא"ת, ציין: "רובוט מסילה הוא קונספט טכנולוגי ייחודי, אשר יתרונו המשמעותי הוא העמידות והאמינות הגבוהה של המערכת שתאפשר להתמודד עם איומים על הגבולות והמתקנים בצורה אפקטיבית ומינימלית תחזוקה".

ירון שיין, ראש מו"פ לשכת המדען הראשי במשרד לביטחון לאומי, הוסיף: "המערכת החדשה היא קפיצת מדרגה טכנולוגית, שתשדרג את ההגנה על גבולות ומתקנים רגישים ותעניק יתרון מבצעי בזמן אמת".