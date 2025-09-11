ציור קיר ענק בברלין המנציח את זכרם של חטופי ה-7 באוקטובר הושחת לפני ימים אחדים על ידי אסלאמיסטים קיצונים.

הציור, שתיאר את בני משפחת ביבס שנחטפו ונרצחו בעזה, כלל את המסר "bring them back home" (החזירו אותם הביתה).

האירוע התרחש ברחוב אוגוסטשטראסה במרכז הבירה הגרמנית במהלך סוף השבוע האחרון.

בתגובה רון פרושאור, שגריר ישראל בגרמניה, הגיע למקום יחד עם האמן הישראלי בנצי ברופמן שיצר את הציור המקורי.

השניים עמדו על מנוף ובמו ידיהם ניקו את הוונדליזם ושיקמו את הציור. כחלק מהשיקום נוסף גם סמל נוסף של משפחת ביבס הי"ד.

שגריר ישראל נשא מסר חריף נגד המתקפה על זיכרון הקורבנות. "אנו עומדים כאן מול ציור הקיר 'החזירו אותם הביתה', המסמל הן את האנושות והן את החטופים בעזה", אמר פרושאור. "אלה שתוקפים את הקיר הזה תוקפים את הקורבנות - ואת הערכים המשותפים שלנו".

השגריר הדגיש כי ההשחתה מהווה ניסיון לטייח את אירועי ה-7 באוקטובר. "המסר שלנו ברור: אי אפשר לטייח את ה-7 באוקטובר. אי אפשר למחוק את הבושה הזו - ואנחנו לא נאפשר אותה. היום אנו נותנים קול לאלה שאינם יכולים עוד לדבר. ואנו קוראים לכל אלה ששתקו: שתיקתכם מעניקה לגיטימציה לזוועה", הוסיף פרושאור.

בנצי ברופמן, האמן שעומד מאחורי סדרת ציורי הקיר "החזירו אותם הביתה" הפרוסה ברחבי העולם, ביצע את עבודת השיקום יחד עם צוות השגרירות הישראלית. הוא הדגיש את המשמעות הסמלית של הציור מעבר לאמנות.

"ציור הקיר הזה הוא יותר מאמנות - זהו קול עבור אלו שנחטפו על ידי חמאס ואינם יכולים לדבר בעד עצמם. לא אפסיק להראות את פניהם עד שישובו הביתה", הצהיר ברופמן.