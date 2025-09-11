פיצול חריף במפלגת אגודת ישראל התגלה אמש (רביעי) בהצבעה על "הקופסה הביטחונית" במליאת הכנסת.

ח"כ יצחק גולדקנופף הצביע נגד התקציב יחד עם עמיתו ח"כ יעקב טסלר, בעוד שני חברי הכנסת ממפלגתם מאיר פרוש וישראל אייכלר בחרו להימנע מהצבעה.

גולדקנופף הודיע מראש כי יצביע נגד התקציב, אולם פרוש ואייכלר קיימו התייעצויות עם רבותיהם ובחרו לבסוף להימנע.

לצד השניים גם דגל התורה בחרה להימנע לאור הוראת רבותיה ובמפלגת ש"ס תמכו.

בעקבות הפיצול הפנימי באגודת ישראל, פרץ קרב תקשורתי בין הביטאונים החרדיים. ביטאון 'המודיע' של אגודת ישראל יצא הבוקר (חמישי) במתקפה חריפה נגד הפיצול בעמדות חברי הכנסת של המפלגה.

בכתבה שפורסמה בהמודיע נכתב כי "נתניהו הצליח לפצל את הנציגות החרדית, וחוק התקציב עבר - למרות שלא עמד בהתחייבות הכתובה והחתומה להסדרת מעמד לומדי התורה". הביטאון טען כי ראש הממשלה "השיג את מבוקשו מבלי לקדם את החוק שיגן על מעמד בני הישיבות".

ב'המודיע' הוסיפו כי בעקבות ההצבעה הוחלט לדחות את עצרות התפילה שתוכננו להיערך בכל רחבי הארץ במחאה על חוק הגיוס. "אי אפשר מצד אחד להימנע או לתמוך בתקציב הממשלה, ומצד שני לקיים מחאות נגד אותה ממשלה", נכתב בביטאון.

מנגד, בעיתון 'המבשר' הובהר כי גולדקנופף וטסלר שהביעו התנגדות אקטיבית עשו זאת נגד החלטת מועצת גדולי התורה.

לפי הדיווח ב'המבשר', בישיבת סיעה שהתקיימה לאחר שהנציגים התפטרו מהתפקידים הקואליציוניים הועלתה הצעה שלמרות הרצון להוכיח שאינם חלק מהממשלה, אם תועלה הצעת חוק הנוגעת לסוגיות ביטחוניות הסיעה לא תכשיל את ההצבעה.

העיתון הוסיף כי באותה העת, ח"כ מאיר פרוש התייעץ עם חברי מועצת גדולי התורה "והם תמכו במדיניות זו שלא להצביע נגד הצעות חוק ממשלתיות בעניין המלחמה".