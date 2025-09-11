ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה לוועדה המייעצת למינויים בכירים בבקשה לאשר את מינויו של האלוף (במיל') דוד זיני לתפקיד ראש שירות הביטחון הכללי.

במכתבו לוועדה, הפועלת בראשות נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, ציין נתניהו כי כהונת ראש השירות הנוכחי תסתיים ב-21 בספטמבר וכי לנוכח האתגרים הביטחוניים הקשים יש חשיבות דחופה באיוש התפקיד.

הוא ציין כי "האלוף זיני, לוחם ומפקד ותיק בצה"ל, שימש בין היתר כמג"ד 51 בחטיבת גולני, מפקד יחידת אגוז, מפקד חטיבת אלכסנדרוני, קצין אג"ם פיקוד מרכז, מפקד אוגדה 340, מפקד המרכז הלאומי לאימונים ביבשה ומפקד פיקוד ההכשרות והאימונים".

נתניהו הזכיר כי כבר במאי האחרון הציע לזיני את התפקיד לאחר שראיין אותו בעבר לתפקיד המזכיר הצבאי.

לדבריו, "החשיבה הביקורתית, הנכונות לחדש, היכולת להתאים את המערכת למציאות משתנה והניסיון הרב בבניין כוח ובהפעלתו - הופכים אותו למועמד המתאים ביותר."