כוחות משטרה צבאית פשטו הלילה (חמישי) על בתיהם של תלמידי ישיבות הסדר חרדיות בניסיון לעצור אותם בחשד לעריקות.

מדובר בתלמידים הרשומים במסלול הסדר רשמי, אולם לטענת גורמים המטפלים בנושא, בצה"ל טרם הוסדר מעמדם, ולכן סווגו כעריקים.

על פי דיווח בערוץ החרדי 'לכתחילה', בכמה מהמקרים מדובר בבנים לחיילי מילואים. באירוע אחד פרצו חיילי משטרה צבאית לבית באישון לילה, לעיני ילדים קטנים, בעוד האב משרת ברצועת עזה. הבן כלל לא היה בבית בזמן הפשיטה אלא שהה בישיבה.

הנוהל הצבאי הישן קובע כי עריקים אינם יכולים להצטרף למסלול הסדר אלא מתגייסים באופן מיידי. בעקבות שינויי המעמד של כלל תלמידי הישיבות, ראש חטיבת תומכ"א הורה על הקלה והעברת בקשות לוועדת חריגים, אך לטענת הגורמים בשטח, מאז חודש פברואר - אז הועברו מסמכי ההסדר - לא נעשתה התקדמות.

גורמים המעורים בפרטים מפנים אצבע מאשימה לכיוונה של רח"ט תומכ"א החדשה, ומאשימים אותה בגרירת רגליים שהותירה את התלמידים ללא מעמד מוסדר.

גם מבצע החנינה לעריקים לא פתר את הסוגיה. התלמידים קיבלו דרישה להתגייס באופן מיידי, אך טענו כי הם כבר במסלול הסדר עם מועד גיוס עתידי שנקבע מראש. כעת, בצה"ל בחרו לצאת למבצע אכיפה ולהביא למעצרם.

העיתונאי יענקי פרבר התייחס לנושא וכתב, "מפקד משטרה צבאית הוא תת-אלוף ויש לו כוח לעשות דברים נכון, לא פחות מכל גורם אחר בצה"ל שמתאמץ לגייס חרדים ולשלב אותם בצורה נכונה. אותו תת אלוף לא מבצע מעצרים לעריקים כמעט בכלל. המעצרים שאתם רואים זה מס שפתיים, אבל פתאום דחוף לו לעצור תלמידי הסדר שבכל מקרה מתגייסים. תפסיקו לטרפד בכוח ולתקוע מקלות בגלגלי בחורים חרדים שכבר במסלולי גיוס דרך ישיבות הסדר, תתחילו לעשות דברים נכון".

גם החייל החרדי ארי קרויזר, ששירת עד לאחרונה, כתב, "גרירת הרגליים באכ"א בכלל ובמיטב בפרט, גם הזיקה רבות השנה לרישום לישיבות ההסדר החרדיות כאשר ראשי הישיבות נתקלו בקשיים לקלוט לישיבה בחורים שכבר הורדו ממעמד בן ישיבה. ועכשיו? מעצרים. חבל, זו לא הדרך. אל תהרסו את מה שעובד. אל תהרסו את התקווה האחרונה".