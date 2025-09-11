יהודי כבן 70 הותקף באלימות קשה בערב יום השואה האחרון בירושלים, כאשר ערבי צעק במהלך התקיפה "אני נוקם ביהודים". לאחר האירוע הגיש היהודי תלונה למשטרה על התקיפה וביקש הכרה כנפגע איבה.

המשטרה עצרה את התוקף, אך לאחר מכן הוא שוחרר. הפרקליטות סיווגה את התיק כפלילי ולא לאומני.

ארגון חוננו, באמצעות עו"ד חיים בלייכר, פנה לפרקליטות בדרישה להעמיד לדין את התוקף בגין תקיפה לאומנית. עורך הדין תיאר את פרטי התקיפה, בה צעק המחבל כי הוא "נוקם" על כך ש"יהודים פגעו באביו". במהלך התקיפה, המחבל בעט ותקף את היהודי באגרופים, ובסופו של דבר אף יצא מהרכב עם פטיש במטרה לרצוח אותו. אדם ערבי אחר מנע ממנו להוציא את זממו.

"הכאה במכות רצח וניסיון לרצוח יהודי מבוגר עם פטיש הם פיגוע חבלני אנטישמי. לא ברור כיצד המחבל מהלך חופשי ותיק התקיפה מוסמס כמעט לגמרי. עצימת עיניים מהפיגוע והתעלמות לא תעלים את התופעה אלא תאפשר לה לחזור על עצמה בצורה קשה יותר", מסר בלייכר.