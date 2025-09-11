תיעוד: פעילות כוחות אוגדה 36 בדרום רצועת עזה צילום: דובר צה"ל

כוחות אוגדה 36 סיימו את פעילותם המבצעית בחאן יונס שבדרום רצועת עזה.במהלך החודשים האחרונים, פעלו כוחות האוגדה, ביניהם לוחמי צוותי הקרב החטיבתיים גולני, 188 ו-900, להעמקת השליטה המבצעית במרחב ולמיסוד ציר 'מגן עוז' - ציר אסטרטגי החוצה את העיר חאן יונס ממערב למזרח.

חטיבת האש 282 סיפקה סיוע אש צמוד לכוחות המתמרנים באמצעות מאות תקיפות אוויריות וארטילריות, אשר הובילו לחיסול מאות מחבלים, כולל אלו שהשתתפו בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר, כאשר פשטו לשטח הארץ.

תיעוד: השמדת מנהרת טרור בדרום רצועת עזה צילום: דובר צה"ל

במסגרת הפעילות, בשיתוף עם לוחמי יהל"ם, הושמדו עשרות קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים, בהם חדרי שהייה של ארגון הטרור חמאס. בנוסף, הושמדו מאות תשתיות צבאיות ששימשו את האויב למטרות טרור, וביניהם מצבורי אמצעי לחימה של ארגוני הטרור הפועלים ברצועה.