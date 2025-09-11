תיעוד מבית המשפט: אחיו של הלוחם שנחשד בהריגת מחבל פרץ בבכי צילום: ערוץ 7

בבית המשפט העליון מתקיים היום (חמישי) דיון בבקשת המדינה להאריך את מעצרו של סער אופיר העצור מזה תשעה חודשים בגין חשדות חמורים של חטיפת מחבל פלסטיני ופגיעה בו.

משפחתו מבקשת מהשופטים לשחררו למעצר בית עד לפתיחת משפטו.

לאולם בית המשפט הגיעו עשרות לתמוך בו, ביניהם גם חברי הכנסת יצחק קרויזר, טלי גוטליב ולימור סון הר-מלך. כשנכנס אופיר לאולם הוא התקבל במחיאות כפיים ובקריאות עידוד - ובמקביל אחיו הקטן, שלא ראה אותו במשך תשעה חודשים, פרץ בבכי.

ד"ר נירית אופיר: דורשים לשחרר את סער למעצר בית צילום: ערוץ 7

"הגענו לבג"ץ בשמו של סער. הפרקליטות לא מרפה ממנו ומתעללת בו. המשפט עדיין לא נפתח ואנחנו נבוא לבית המשפט עם כתב הגנה ארוך שכבר מוכן ויוכיח שהוא חף מפשע", אמרה לערוץ 7 אימו ד"ר נירית אופיר.

פרקליטו, עו"ד רומח שביט, הוסיף "עברו תשעה חודשים והמשפט לא התחיל. לא ניתנה לנו עדיין אפשרות להוכיח את חפותו".

אם הנרצחת בנובה לסער אופיר: "אתה הגיבור" ערוץ 7

באולם בית המשפט נכחה גם ד"ר ולנטינה גוסק, שבתה מרגריטה נרצחה באתר הנובה. היא קראה לבית המשפט להפסיק את הפגיעה בלוחם ופנתה אליו. "תודה שבאת לשם בשבעה באוקטובר. אם היו שם יותר אנשים כמוך פחות ילדים היו נרצחים. אנחנו נשחרר אותך - אתה הגיבור האמיתי", קראה גוסק לעבר אופיר.

ח"כ יצחק קרויזר אמר "הגעתי כדי לחזק ולתמוך במי שב-7.10 יצא מהבית כדי להגן על הבית. הוא נלחם במחבלים, הסתכל להם בלבן של העיניים וחיסל מחבלים במקום. למקום שבו לגיבורים ולשכמותו מגיעה הוקרה - הוא יושב על ספסל הנאשמים".

ח"כ טלי גוטליב הוסיף "יש להצטער שלא התייצבו כל חברי הכנסת לימין סער אופיר וטיראן גלמודי הגיבורים שחיסלו מחבלים והצילו חיים ביום התופת. השופט כבוב שהורה על מעצרם הוא אותו שופט ששחרר פלסטיני שהחזיק נשק טעון. הכל כל כך ברור לי. רדיפת יהודים ימניים 'שהעזו' להיאבק בגדולי מרצחינו".

ח”כ לימור סון הר-מלך סיכמה: “באנו לעמוד לצידם של מי שבשבעה באוקטובר הצילו נפשות, באירוע בשער הנגב. סער אופיר וטירן גלמודי צריכים להשתחרר כבר היום. הדיון הזה הוא אות קלון לבית המשפט וכל הנהגת המדינה הייתה צריכה להתייצב פה היום. המשך מעצרם מהווה עוול כלפי מי שפעלו במסירות ונחישות מול איום קיומי".