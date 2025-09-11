במדינת יוטה שבארה"ב נמשך הבוקר (יום ה') המצוד הנרחב אחרי החשוד ברצח פעיל הימין צא'רלי קירק, שנורה למוות מכדור שפגע בצווארו במהלך אירוע דיבייט באוניברסיטת יוטה ואלי שבעיר אורם.

שני חשודים נעצרו במהלך הלילה, אבל שניהם שוחררו אחרי שהתברר שאין להם קשר לירי. מתנהל כעת מצוד אחרי חשוד שלישי.

המתנקש ירה בקירק מגג של מבנה סמוך באוניברסיטה, ממרחק של כ-137 מטר. בתיעודים שהופצו הלילה מרגעי הירי נראה חשוד רץ על הגג רגע אחרי הירי, בזמן שההמונים שהיו באירוע נשכבו על הרצפה ברגעי הבהלה. החשוד לבש ג'ינס וחולצה שחורה, עטה מסכה שחורה, ונשא רובה ארוך.

קירק נורה אתמול בשעה 12:20 לפי השעון המקומי (21:20 שעון ישראל), בשעה שהשתתף באירוע דיבייט באוהל שהוצב בחצר האוניברסיטה ביוטה.

בסרטונים מהמקום נראים המונים מקשיבים לו, ואז לפתע פוגע קליע בצווארו. קירק תועד מזיז את ידו לעבר הצוואר לשבריר שנייה - ואז נופל מהכיסא.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הודעה מצולמת בה אמר כי הוא "מלא צער וזעם על ההתנקשות המתועבת" והוסיף כי מדובר ב"רגע אפל לאמריקה". גם רעיית הנשיא מלאניה טראמפ ספדה לקירק ואמרה שכעת שני ילדיו יצטרכו לגדול ללא אביהם ולגדול על סיפורים במקום על זיכרונות.

הנשיא לשעבר ג'ו ביידן הבהיר שאין מקום בארצות הברית לסוג אלימות כפי שהיה ביוטה. גם הנשיא לשעבר ברק אובמה אמר כי אף שלא יודעים מי היורה ומה מניעיו - אין מקום בדמוקרטיה האמריקנית לאלימות מתועבת שכזו.

נשיא ארגנטינה חוויאר מיליי פרסם תמונה משותפת שלו ושל קירק, אמר שהעולם כולו "הפסיד בן אדם מדהים" והפנה אצבע מאשימה כלפי השמאל סביב רציחתו. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר שלח את תנחומיו וגינה כל סוג של אלימות פוליטית.