הפרשן הפוליטי מת'יו דאוד פוטר מרשת MSNBC לאחר שהצדיק במרומז את הרצח.

במהלך שידורי הרשת והדיווחים על הירי נשאל דאוד על "הסביבה שבה ירי כזה קורה", ואמר על קירק: "הוא היה אחת הדמויות הצעירות המפלגות ביותר, שדוחף כל הזמן דברי שנאה המכוונים לקבוצות מסוימות".

דאוד הוסיף: "אני תמיד חוזר למחשבות שנאה, שמובילות לדברי שנאה, שמובילים לפעולות שנאה". ההערות עוררו זעם ברשתות החברתיות, ונשיאת MSNBC פרסמה התנצלות ופיטרה את דאוד.

"במהלך הסיקור החדשותי שלנו על הירי בצ'רלי קירק", נמסר מנשיאת MSNBC רבקה קוטלר, "מת'יו דאוד אמר דברים לא הולמים, לא רגישים ובלתי מקובלים. אנו מתנצלים על דבריו, וגם הוא. אין מקום לאלימות פוליטית או מכל סוג באמריקה".

קירק, פעיל הימין האמריקני, נרצח בירי אמש (רביעי) באירוע שבו השתתף באוניברסיטה במדינת יוטה. קירק נודע בשל עמדותיו החיוביות כלפי ישראל.

קירק הדגיש שוב ושוב את ההזדהות עם העם היהודי ואת התנגדותו לאנטישמיות. בפוסטים ברשתות החברתיות הוא כתב כי "אולי אין אדם לא יהודי בגילי עם רקורד יותר ברור וארוך של תמיכה בישראל".