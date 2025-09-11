בקרב בדרום לבנון לפני 11 חודשים נפל שאול מויאל הי"ד, אב לעשרה ילדים מקרני שומרון, ששימש כמורה, ולצד משפחתו הקדיש את חייו גם לחינוך תלמידיו.

במהלך השבעה, ילדיו חיפשו מזכרת אישית מאביהם וגילו מחברת ובה תפילה שכתב לפני מספר שנים. התפילה חשפה את עולמו הרוחני ואת תחינתו האישית.

מספר חודשים לאחר מכן, הוזמנה המשפחה לשבת בבית הספר שבו לימד מויאל הי"ד. במהלך השבת, התלמידים בחרו קטעים מתוך התפילה, הלחינו אותם ושרו בפני בני המשפחה. המעמד ריגש את ילדיו, ובתום השבת הוחלט להפוך את התפילה כולה לשיר.

כעת, 11 חודשים לאחר נפילתו, מפרסמת המשפחה את השיר והקליפ המלווה אותו, המבוססים על מילות תפילתו של שאול. מילות התפילה כוללות בקשה לכוח, אמונה ושמחה, ומסתיימות ב"ברוך אתה ה', שומע תפילה".

מילות התפילה:

"יהי רצוֹן מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתחזק אותי ותיתן לי את הכוח להתמודד עם כל הניסיונות שעוברים עלי מידי יום, שלא אפחד מהפחד שאבטח בך באמת בכל מצב. שאשמח בךָ ובכוחות שנתת בי, שאאמין בעצמי וביכולתי, לפעול לקדש את שמך באמת. ותטהר את לבי לעבוד אותך בכל לב, בשמחה ובתמימות. ותאיר לי את דרכי שתהיה ברורה וצלולה ואצעד בה, בבטחה בך ובהשגחתך. שאודה לך על כל הטוב שאתה משפיע לי בכל רגע ורגע, שאכיר בטוב, ואחוש אותו בשלמות וימלא פי שירה ושבח אליך. כי שומע תפילה ותחנון אתה ומלפניך ריקם אל תשיבינו. ברוך אתה ה', שומע תפילה"