לפני ארבע שנים במהלך מבצע שומר החומות הותקף בעכו מור ג'אנאשווילי בידי עשרות פורעים ערבים. הפורעים היכו את מור בכל חלקי גופו והותירו אותו מתבוסס בדמו.

למרות פציעתו הקשה פתח מור במאבק להרשעת המחבלים שהשתתפו בלינץ'. מור מלווה ע"י עו"ד חיים בלייכר, מנהל מחלקת נפגעי איבה של ארגון חוננו.

השבוע התייצב מור בבימ"ש המחוזי בחיפה יחד עם עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו מול אחד המחבלים ודרש את הרשעתו.

מור נפגע באחד מהאירועים הקשים של שומר החומות, בלינץ' קשה. מאבקו המשפטי של מור יחד עם חוננו נושא פרי, ועד כה הוגשו כתבי אישום נגד 9 פורעים שהשתתפו בלינץ', על ארבעה מהפורעים הוטלו עונשי מאסר של עד 17 שנות מאסר ותשלום פיצוי למור. למרות מצבו המורכב ממשיך מור להתייצב לכל דיון בבית המשפט גם בימים אלו בהם מתקיים שלב הטיעונים לעונש לחמישה מחבלים שהשתתפו בלינץ'.

מור ג'אנאשווילי אמר לאחר הדיון בבית המשפט, "אני ממשיך בכל הכוח יחד עם עו"ד בלייכר במאבק שבסופו כל המחבלים שפגעו בי ישבו בכלא לשנים ארוכות. אני נאבק בשם כל עם ישראל כדי שדם יהודי לא יהיה הפקר במדינת ישראל".

עו"ד חיים בלייכר מנהל מחלקת נפגעי הטרור בחוננו אמר, "אנחנו רואים בעיניים איך ההתייצבות של מור לכל הדיונים במשפט משפיעה. הקול שמור משמיע מוביל לטיפול נחוש של רשויות החוק נגד המחבלים ולענישה מחמירה יותר כלפיהם דבר שמגביר את הביטחון של אזרחי ישראל ומונע ממפגעים נוספים לפגוע ביהודים".

