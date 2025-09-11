שגריר ישראל בארה"ב ובאו"ם והשר לשעבר גלעד ארדן חשף אתמול (רביעי) בחדשות 12 כי בעת כהונתו בתפקיד שגריר קיבל מסרים מהמל"ל בהם התבקש שלא לתקוף או להביע ביקורת על קטאר.

הוא הוסיף כי קיבל פניות משגרירים של מדינות ערביות, שלא הבינו כיצד ישראל מנהלת קשר עמוק כל-כך עם קטאר.

בנוסף הוא האשים כי המוסד לא הוביל את התקיפה בגלל "התחייבויות ויחסים אישיים" שנרקמו עם השנים עם המדינה.

ארדן טען כי ישראל היתה צריכה לפעול נגד הקטארים כבר לאחר המתקפה הרצחנית בשבעה באוקטובר. "כל המערכות, ממשרד ראש הממשלה, המוסד ועוד, טעו ורקדו עם השטן הזה שקוראים לו קטאר".

על המתקפה נגד ראשי חמאס אמר "אני חושב שזה היה צריך לקרות מזמן, והיה צריך להיות מלווה בקמפיין דה-לגיטימציה שישראל הייתה צריכה להוביל כבר אחרי שבעה באוקטובר".