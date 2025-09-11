ביישוב קדומים חגיגות הכנסת ספר תורה לעילוי נשמת שלום סופר הי"ד, שנרצח בפיגוע בכפר פונדוק על כביש 55. הספר הוכנס לתיכון הישיבתי בני חיל בקדומים במעמד מאות מתושבים.

כ־300 משתתפים רקדו באתר העבודות של כביש "מבוא קדומים" (עוקף פונדוק), ומשם צעדו ברגל לכפר פונדוק עד למקום הרצח. בהמשך המשיכו כולם לבית הספר התיכון בני חיל, שם הוכנס ספר התורה להיכל.

במקום הרצח התקיים טקס קבלת עול מלכות שמיים, בהובלת לידור סופר, בנו של שלום, וראש מועצת קדומים עוזאל ותיק. רחל סופר, אלמנתו של שלום, אמרה, "שלום, תראה את המשפחה שלך שעומדת פה, תראה את כל אלו שבאו לחלוק לך כבוד, תראה את ספר התורה המפואר - זה הניצחון שלנו".

עוזאל ותיק הוסיף, "שלום חברנו נרצח בפונדוק, ומאז נרצחו במקום 3 יהודים נוספים. הגענו יחד למקום ואמרנו בקול ברור וחד לתושבי הכפר, לרוצחים ולתומכיהם - אנחנו כאן! לא נירתע. ארץ ישראל היא שלנו ונמשיך להסתובב בחופשיות בכל מקום ובכל זמן".

ותיק הודה למפקד חטיבת אפרים אל"מ פ', לסגנו סא"ל נ', לחיילי צה"ל, לוחמי מג"ב, אנשי המת"ק והמשטרה על האבטחה במהלך האירוע ועל שיתוף הפעולה השוטף למען ביטחון תושבי קדומים והאזור.