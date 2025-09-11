הרב שמואל אליהו: מה רצח את צ'רלי קירק? צילום: באדיבות המצלם

מה אומרת היהדות על חופש דיבור? ההלכה אומרת שכאשר יש בית דין שדן, יש שופטים צעירים חדשים ויש מנוסים וותיקים. אז שומעים קודם כל את הצעירים החדשים, ולא את הוותיק והמוסמך.

כי אם הוותיק והמוסמך יאמר את דעתו, הצעיר יפחד לומר את דעתו, ולכן מתחילים מן הצעיר כדי לעודד את כולם לומר את דעתם מבלי מורא ופחד.

לעומת זאת, אצל הערבים, מסביבנו בלבנון, בירדן ואפילו בישראל, אם מישהו אומר דעה שונה מהמקובל, אז הוא ימצא את עצמו מת. זה הנוהג. כך מחסלים פה דעות.

התוצאה היא שהעמים סביבנו, הם העמים הכי פרימיטיביים, הכי פחות מפותחים, הכי נחשלים שיש, עם כלכלה באדמה, מדע באדמה, הכל באדמה בעוד שישראל היא המדינה הכי מפותחת באזור, אולי גם בעולם.

אני אומר את זה לתשומת לב הפרוגרסיבים, שהתחילו לאמץ את השיטה של הערבים, לסתום פיות ממי שלא חושב כמותם. זה המתכון הבטוח ביותר להגיע לנחשלות ולטיפשות, גם אם אתה חושב שאתה הכי חכם בעולם.

הדברים קשורים לרצח של צ'ארלי קירק בארצות הברית, שבא אחרי הניסיון לרצח של טראמפ. כל השמאל הפרוגרסיבי הזה צריך להיזהר מאוד. הדרך להתמודד עם דעות, זה שתגיד את דעתך, לא שתסתום פיות של אנשים אחרים או תנסה לרצוח אנשים אחרים. זאת לא הדרך. חופש דיבור אמיתי, זו הדרך לפיתוח העולם.