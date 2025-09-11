סוכנות תסנים האיראנית דיווחה כי החוקרת הישראלית אליזבט צורקוב, שנחטפה בעיראק לפני כשנתיים וחצי, שוחררה במסגרת עסקת חילופי שבויים.

על פי הדיווח, השחרור בוצע בתמורה לעימאד אמהז, בכיר בכוח הימי של חיזבאללה, שנעצר במבצע של שייטת 13 בבתרון שבצפון לבנון בנובמבר בשנה שעברה. אמהז הוגדר כמי שהיה מעורב בהפעלת טילים בזירה הימית של הארגון.

עוד דווח כי בעסקה שוחררה חמישה בני אדם נוספים בהם אזרחים איראניים.

סוכנות הידיעות הצרפתית דיווחה כי מעבר לעסקת חילופי השבויים הוצב גם תנאי לפעו תתאפשר נסיגת הכוחות האמריקניים מעיראק.