שר התקשורת שלמה קרעי שלח לייעוץ המשפטי לממשלה מכתב לפיו החליט כי הם אינם מייצגים אותו יותר, כך פורסם הבוקר (חמישי) בכאן חדשות.

במסמך ששלח קרעי למשנה ליועמ"שית נכתב: "אני מודיע לך שבהתאם לסעיף 22 לחוק לשכת עורכי הדין, לך ולחבר מרעיך אין שום יפוי כח יותר לייצג אותי או את משרד התקשורת. משכך, אינך רשאי יותר לכתוב או למחוק דבר בשם שר התקשורת. את עמדתי אציג במידת הצורך בפני בית המשפט".

השר הדגיש כי "במציאות הקיצונית אליה הובילו אותנו שופטי העליון ופקידי הייעוץ המשפטי, מציאות שבה שופטים ופקידים פרקו מעליהם לחלוטין את עול הדין, הציפייה שרק השרים לבדם - היחידים בזירה הזו שלגביהם יש הוראה מפורשת הפוטרת אותם מציות לצווים שיפוטיים - יכפיפו את עצמם לגחמות השופטים והפקידים, היא מתכון לאנרכיה".

לדבריו "הלכנו כברת דרך ארוכה מאז הנקודה האחרונה שבה יכלו שופטים לרחוץ בניקיון כפיהם, ולטעון כי הם בסך הכל. 'מפרשים את הדין'. השופטים מקיימים את הדין רק אם הוא תורם לביצור הממסד השיפוטי-פקידותי, ואת השקפת עולמם הפוליטית בסוגיה שעל הפרק. בנסיבות קיצוניות אלה קביעתך ש'שר התקשורת אינו מעל החוק' היא נכונה, אך הקביעה כי 'הוא חייב לקיים צווים שיפוטיים' היא שגויה".

"לא הייעוץ המשפטי ולא השופטים עוסקים בפירוש החוק. משרדך עשה יד אחת עם העותרים והשופטים כדי לשלול ממני את מעט סמכות הפיקוח על התאגיד שהמחוקק העניק לשר התקשורת. זה מהלך פוליטי, לא משפטי, ואין בכוחן של כותרות כמו 'החלטה' או 'פסק דין' כדי לתת לו תוקף מחייב", סיכם השר קרעי.