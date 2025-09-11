להקת "בְּאוֹר פָּנֶיךָ" השיקה השבוע קליפ חדש לכבוד חודש אלול, תחת השם "מידת הרחמים". השיר יוצא לאור כהכנה רוחנית לקראת ימי הסליחות והרחמים, ונושא תפילה מרגשת לרחמי שמיים.

חברי הלהקה שנטלו חלק בהפקה הם: אלחי בוסקילה (תופים), יונתן פרינס (גיטרה), מלאכי שרעבי (קלידים), ואורי בן אריה (שירה).

את ההפקה המוזיקלית, המיקס, המאסטרינג והנגינה בגיטרות ביצע דביר קניגסבוך, שגם ליווה את הפרויקט לכל אורכו. בצילום ובעריכת הווידאו עסק הלל שרעבי.

השיר מבוסס על מילותיו של רבי שלמה אבן גבירול בלחנו של הרב הלל פלאי: "מידת הרחמים עלינו התגלגלי ולפני קונך תתחנני הפילי ובעד עמך רחמים שאלי... כי לך לבד עינינו תלויות".

חברי הלהקה ביקשו להודות במיוחד לדביר קניגסבוך: "שוב תודה לדביר קניגסבוך שבלעדיו השיר לא היה יוצא לעולם!!"