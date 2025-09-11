חצי שנה אחרי שנשא נאום בהשבעת טראמפ, הרב ד"ר ארי ברמן, נשיא "ישיבה יוניברסיטי" פתח ביום שלישי את ישיבת הסנאט האמריקני.

ברמן, הנחשב לקול מוביל במאבק באנטישמיות בקמפוסים בארה"ב ומייסד קואליציית Universities United Against Terrorism בה חברים למעלה מ־100 נשיאי אוניברסיטאות ומוסדות אקדמיים, התפלל לשלומן ושגשוגן של ישראל, ארה"ב ולמען השבת כל החטופים.

"שהשנה היהודית החדשה זו תביא ברכה לשכנינו ולעמנו; שלום לישראל ולכל המקומות הקרועים ממלחמה; חירות לחטופים ולכל מי שמוחזק בשבי", אמר הרב ברמן.

הוא הוזמן לשאת את תפילת הפתיחה על ידי הסנאטור ג'ון פטרמן שביקר בישראל במאי האחרון, נפגש עם אלמנות צה"ל והתבטא בחריפות נגד טרור החמאס. ההזמנה הגיעה על רקע עלייה חדה במקרי אנטישמיות בקמפוסים, בניו יורק ובעולם כולו מאז ה-7 באוקטובר.

הרב ברמן מסר: "כרב וכאיש חינוך, מדובר בכבוד גדול לשאת תפילה אל מול הסנאט לפני ראש השנה. הברכה שלי מוקדשת לעשייה של הסנאטורים שממשיכים לפעול באומץ, בענווה ובחסד כדי לאחד את האומה".