מסתננים זרקו אבנים בדרום תל אביב לעבר יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין, במהלך סיור שקיים בשכונות באזור. תלונה הוגשה במשטרה.

בשיחה עם תושבי השכונות באזור אמר פייגלין כי "רוב החוקים שבג"ץ פסל הם חוקים שנועדו לפתור את בעיית המסתננים. בג"ץ הוא ראש נחש שמנסה להפוך את ישראל למדינת כל אזרחיה, הכול חוץ מיהודית. ההפיכה השיפוטית של אהרון ברק הגדירה את ישראל כיהודית ודמוקרטית, אבל כששאלו את ברק מה זו יהודית. הוא אמר יהודית זה דמוקרטית. כלומר אפס משמעות ליהודית"

לטענתו "אנחנו כיום לא מדינה יהודית. אנחנו כמו אמריקה מדינה רב תרבותית, כשאת האוכלוסיות המהגרות זרקו על האוכלוסיות המקומיות החלשות שלהם אין כוח פוליטי ומשפטי".

הוא הוסיף "שכונות דרום תל אביב הפכו בשנים האחרונות לסמל של אובדן המשילות בישראל: השתלטות של מסתננים על המרחב הציבורי, פשיעה גוברת, רחובות שנכבשו, ותושבים שמסתובבים בפחד. אבל המציאות הזו איננה ייחודית לתל אביב. היא חוזרת על עצמה גם בנגב, בגליל, בירושלים ובערים מעורבות. זהו כשלון של המשטרה שאינה מתערבת בנעשה בשכונות שעליהן השתלטו המסתננים. כישלון של הממשלה שאינה מיישמת את המדיניות שבשמה נבחרה: ריבונות ומשילות בכל ארץ ישראל, וכשלון המשפט והצדק היהודי".