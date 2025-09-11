מה ניתן ללמוד מהפיגוע הקשה בירושלים? מדריך הירי והלחימה משה קוניקוב מפרט בסרטון מיוחד את הלקחים המעשיים שכל אזרח חמוש צריך להסיק מהאירוע, ובעיקר כיצד לפעול נכון בזמן אמת.

לדבריו, השלב הראשון הוא שלב המניעה, כאשר הערנות הסביבתית היא המפתח: "אתה עם ראש בתוך הטלפון - לא שווה הרבה, רוצים להיות עירניים ומודעים לסביבה. לפתוח עיניים", הוא מדגיש. לדבריו, יש לשים לב לסימנים מחשידים כגון לבוש שאינו תואם את מזג האוויר, תנועות עיניים חריגות, או התנהגות המעידה על ניסיון הסתרה.

קוניקוב ממליץ לבחון את תנועות הידיים: "אם היד בכיס - צריך לשאול למה. אולי הוא מסתיר משהו, אולי פשוט קר לו". הוא גם מדגיש את החשיבות של נשיאת נשק נגיש: "לא יעזור אם יש לכם אקדח והוא בכספת. מי שעוצר את האירוע זה אזרחים חמושים שנמצאים בשטח".

בהקשר ללחימה עצמה, קוניקוב מציין את החשיבות בזיהוי ודאי של המחבל: "מאה אחוז לזהות שאתה יורה על המחבל ולא על מאבטח. מחבל לא יורה בצורה מדויקת אלא לכל עבר, מאבטח יורה בצורה ממוקדת".

הוא גם מדגיש את חשיבות רמת המיומנות: "צריך ירי סלקטיבי שדורש רמת מיומנות גבוהה - לא מספיק בירי חופשי בתנאי מעבדה". יש להתחשב בסביבה ולזכור כי "לכל כדור יש כתובת - אם לא פגעת במחבל, חס וחלילה פגעת במישהו אחר".

לסיום, קוניקוב מתייחס לחשיבות כלי הנשק עצמו: "אני אישית בטוח יותר בנשק ארוך - כוח אש יותר משמעותי, חדירות יותר גבוהה", אך מציין כי הבחירה תלויה בתנאי השטח.

"הכי חשוב - אימונים", הוא מסכם, "אתה לא רוצה להגיע לאירוע תחת לחץ שזה האימון הראשון שלך בשטח בירי".