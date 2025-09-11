נשיא המדינה יצחק הרצוג נאם אמש (רביעי) בפני קהל של בכירים מדיניים, מובילי דעה ועיתונאים בצ’טהאם האוס - המכון המלכותי לעניינים בינלאומיים, הנחשב לאחד הפורומים המדיניים המשפיעים בעולם.

הוא פתח את דבריו כשהוא מחזיק את תמונתם של שני החטופים גלי וזיו ברמן, שחגגו אתמול יום הולדת 28, השני במספר בשבי החמאס בעזה. "המפתח לשינוי עתיד האזור כולו - הדרך היחידה לפתוח את הדלת לשלום - היא להחזיר את החטופים הביתה", הצהיר.

הרצוג הדגיש כי ישראל קיבלה כל הצעה רצינית שהועלתה על ידי המתווכות, כולל ארצות הברית, מצרים וקטאר אך חמאס עיכב את הדברים וסירב פעם אחר פעם. “ישראל מוכנה היום לעסקת חטופים מלאה ולהפסקת אש. אבל כדי שזה יקרה, חמאס צריך פשוט לומר ‘כן’. דחייה אחת ממנהיג חמאס בודד מספיקה כדי לחסום התקדמות. זהו המכשול".

הוא מתח ביקורת על ההתנהלות של בריטניה ששותפה למהלך הצרפתי להכרה במדינה פלסטינית. "הכרה חד-צדדית לא תשחרר אף חטוף, לא תמנע רעב מאף פלסטיני, ותעודד רק את חמאס ותתגמל את הטרור. ידידינו ובעלי בריתנו בעולם יכולות לחלוק בדעותיהם, אבל צעד כזה יעוות באופן מסוכן את הדרך לשלום אמיתי.”

הוא הדגיש שישראל שואפת לעתיד של שלום עם הפלסטינים, אך “היום שאחרי” חייב לכלול את עזה ללא חמאס. "הטעות הגדולה של מדינות רבות היא שהן טועות מי הידיד שלהן, מי בעל הברית שלהן, ומי האויב. אנחנו נלחמים כאן כדי להגן על העולם החופשי. ישראל נמצאת בחזית המאבק בציוויליזציה ג’יהאדיסטית. אנחנו מגנים על אירופה. אנחנו מגנים על ערכים מערביים ועל העולם החופשי בדמם ובדמעותיהם של בנינו ובנותינו ושל משפחותינו. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו נלחמים באויב אכזרי וברברי שטבח, שחטף, שרף ואנס את אזרחינו. ואז יש כאלה שאומרים ‘אנחנו רוצים שישראל תצא מעזה’. אנחנו לא תקפנו שבע מדינות. אנחנו הותקפנו משבע חזיתות באמצעות טילים בליסטיים ובאמצעות הנשק המתקדם ביותר שסופק על ידי איראן לפרוקסים שמבקשים להשמיד אותנו"

בסיום הזכיר הנשיא כי מאבקה של ישראל אינו רק למען הישרדותה, אלא למען ערכים דמוקרטיים משותפים: "אנחנו מגנים על אירופה ועל העולם החופשי בדמם של בנינו ובנותינו. המסר שלנו פשוט: עזרו לנו להחזיר את החטופים, להביס את חמאס, ולבנות עתיד של שלום".