במעמד חגיגי שנערך בישיבת הגולן, הושק ספרו החדש של הרב אהרן איזנטל, "באר האורות" - ביאור בהיר ומקיף לספר "אורות ישראל" מאת מרן הראי"ה קוק זצ"ל.

הרב איזנטל, המשמש כר"מ בישיבה ולשעבר רב היישוב חספין, עמל על הספר לאורך שנים רבות מתוך חיבור עמוק לבית המדרש ותורת הרב קוק.

ראש הישיבה, הרב יואל מנוביץ, אמר באירוע כי מדובר ב"חגיגה ללומדי תורת הרב ולישיבת הגולן. כל כולו באמת גם בצדדים הטכניים - מתוך בית המדרש, אומר לנו כמה הפרויקט הזה מיוחד עם חשיבות מיוחדת". לדבריו, "אין דבר אצל הרב איזנטל שלא נעשה ביסודיות, ברצינות וביגיעה גדולה. גם בספר הזה - יגיעה גדולה, ואנחנו מודים לו ולרעיתו הרבנית ציפי".

באירוע השתתף גם הרב הראשי לישראל לישראל, הרב קלמן בר, שביקר בישיבת הגולן באותו יום ומסר שיעור כללי בהלכה ואגדה לתלמידי הישיבה. בסיום השיעור שוחח עם התלמידים ולאחר מכן כיבד את המעמד בדברים.

בדבריו בטקס עמד הרב בר על דמותו של מחבר הספר ואמר, "סגולת השילוב והחיבור שמאפיינת את דרכו של הרב קוק משתקפת גם בדמותו של הרב איזנטל. זוהי דמות של תלמיד חכם העוסק בעיון עמוק ועם זאת מביט על הכלל, על עם ישראל כולו". הוא הוסיף כי השניים שומרים על קשר חם עוד מימי לימודיהם המשותפים בישיבת כרם ביבנה.