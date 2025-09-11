טובה רינגר, ניצולת שואה מפולין, הלכה אתמול (רביעי) לעולמה והיא בבת 102.

רינגר ז"ל, ששרדה את מחנה ההשמדה אושוויץ, זכתה בשנת 2018 בתואר מלכת היופי של ניצולות השואה בתחרות שנערכה במרכז הקונגרסים.

רינגר היתה בת 14 כשפרצה מלחמת העולם השנייה, והוריה וסבתה נספו באושוויץ. היא השאירה אחריה שני בנים, חמישה נכדים וכ-15 נינים.

בעמותת "יד עזר לחבר" מספרים כי רינגר הייתה אחת הדמויות המיוחדות והמרגשות שפעלו במסגרת העמותה. ב-15 השנים האחרונות, היא נהגה להגיע בקביעות למועדונית של העמותה, השתתפה בפעילויות והתנדבה במפגשי הסברה עם קבוצות מהארץ ומחו"ל.

"היא הייתה מכונת הסברה ישראלית - מספרת בגוף ראשון את שעברה מול חיילים, שוטרים, תלמידים, תיירים וקבוצות נשים, ובזכות שליטתה בלמעלה משמונה שפות, ידעה להנגיש את סיפורה באופן אישי ומדויק לכל אחד ואחת", אומרים בעמותה. "טובה הייתה קול של אמת עם לב של זהב. היא לא רק סיפרה את הסיפור - היא חייתה אותו, מתוך שליחות עמוקה להבטיח שזיכרון השואה לא יישכח לעולם".

הלווייתה של רינגר תיערך היום (חמישי) בשעה 14:00 בבית העלמין כפר סמיר (שער ראשי).