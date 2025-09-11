נתניהו נואם באירוע וידאו: עומר מירון ובן פרץ / תמונה: מעיין טואף / לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף היום (ה') בטקס השנתי במנהרות הכותל של מכינות "נצח יהודה" וישיבות ההסדר החרדיות, הפועלות תחת ארגון "שומר ישראל" המלווה את כל המסלולים החרדיים בצה"ל.

"לימוד התורה יימשך תמיד, אבל ציבור גדול יכול לשלב גם את הספרא וגם את הסייפא. והיום אנחנו שכללנו את זה, במאמצים מאוד חזקים של צה"ל, לאפשר למישהו להיכנס חרדי ולצאת חרדי. לקיים גם את מורשת ישראל וגם את הגנת ישראל. תראו מה אנחנו מגלים: אנחנו מגלים שהשילוב הזה הוא לא רק אפשרי - הוא עוצמתי. ראיתי את החיילים. ראיתי את חטיבת החשמונאים, הייתי שם. ראיתי את הנח"ל החרדי. ראיתי שאת השירות שלהם בעזה, הם חיסלו עשרות מחבלים בלוחמת מופת. ואיבדנו חיילים יקרים, השם יקום דמם", אמר.

"וראיתי גם את אותה גבורה פה, בירושלים. לפני שלושה ימים, ראינו את הטבח הנורא הזה, ואסון ענק - גדול עוד יותר - נמנע על ידי לוחם בחטיבת החשמונאים. אני מסיר את הכובע בפניו ובפני חבריו. אין ניגוד - יש שילוב, והשילוב הוא עוצמתי.

וידעו כל אויבינו שאנחנו מתייצבים נגדם, כמו שעשינו אתמול גם בתימן. בתימן יש כמה כאלה שלא יידעו, כי הם כבר לא איתנו, הרבה. אבל אנחנו פועלים ללא מורא ובאמונה גדולה כדי להבטיח את נצח ישראל".